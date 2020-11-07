Український лоукостер SkyUp припинив польоти за напрямком Запоріжжя – Київ. Згідно з даними системи бронювання авіакомпанії, останній переліт у 2020 році з Києва в Запоріжжя відбудеться 9 листопада, а із Запоріжжя до Києва – 10 листопада.

Авіакомпанія SkyUp закрила внутрішній маршрут Запоріжжя – Київ до кінця зимового розкладу 2020 – 2021 років. Про це повідомляє Avianews.

Важливо Авіакомпанія SkyUp ввела плату за реєстрацію в аеропорту: як заощадити

Причина скасування рейсу

За інформацією видання, SkyUp назвав причиною скасування рейсів "погіршення епідеміологічної ситуації та посилення карантину, а також значне зниження попиту на авіаперевезення".

Зауважимо, що раніше через незначний попит компанія закрила низку внутрішніх рейсів, зокрема за напрямками:

Львів – Київ;

Одеса – Київ.

Як повернути кошти за квитки

Повернення коштів за квитки авіакомпанія виконає на баланс, якщо бронювання оформлялося через сайт SkyUp. Пасажири можуть використовувати кошти з електронного рахунку на покупку нових квитків і послуг або замовити виведення коштів на карту.

Якщо квиток на скасований рейс оформлявся через агентство, мандрівникові слід звернутися за місцем придбання квитків для уточнення процедури повернення грошей,

– мовиться у повідомленні видання.

Актуально Авіакомпанія SkyUp ввела плату за реєстрацію в аеропорту: як заощадити

Зазначимо, що кілька тижнів тому польоти за маршрутом Київ – Запоріжжя з комерційних причин припинила авіакомпанія "Роза Вітрів". Після відходу SkyUp єдиним перевізником на лінії залишається "Мотор Січ".