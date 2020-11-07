SkyUp закрила ще один внутрішній рейс: причина
Український лоукостер SkyUp припинив польоти за напрямком Запоріжжя – Київ. Згідно з даними системи бронювання авіакомпанії, останній переліт у 2020 році з Києва в Запоріжжя відбудеться 9 листопада, а із Запоріжжя до Києва – 10 листопада.
Авіакомпанія SkyUp закрила внутрішній маршрут Запоріжжя – Київ до кінця зимового розкладу 2020 – 2021 років. Про це повідомляє Avianews.
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Причина скасування рейсу
За інформацією видання, SkyUp назвав причиною скасування рейсів "погіршення епідеміологічної ситуації та посилення карантину, а також значне зниження попиту на авіаперевезення".
Зауважимо, що раніше через незначний попит компанія закрила низку внутрішніх рейсів, зокрема за напрямками:
- Львів – Київ;
- Одеса – Київ.
Як повернути кошти за квитки
Повернення коштів за квитки авіакомпанія виконає на баланс, якщо бронювання оформлялося через сайт SkyUp. Пасажири можуть використовувати кошти з електронного рахунку на покупку нових квитків і послуг або замовити виведення коштів на карту.
Якщо квиток на скасований рейс оформлявся через агентство, мандрівникові слід звернутися за місцем придбання квитків для уточнення процедури повернення грошей,
– мовиться у повідомленні видання.
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Зазначимо, що кілька тижнів тому польоти за маршрутом Київ – Запоріжжя з комерційних причин припинила авіакомпанія "Роза Вітрів". Після відходу SkyUp єдиним перевізником на лінії залишається "Мотор Січ".
Що відомо про SkyUp?Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року.
2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує 12 літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800.
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