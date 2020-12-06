"Слава Збройним силам України": Африканці з Конго привітали українських військових – відео
Африканці з Демократичної Республіки Конго привітали українських військових з Днем Збройних сил. Хлопці говорили привітання українською мовою.
Африканці подякували українським військовим за службу. Відео привітання оприлюднили на сторінці 18 окремий вертолітний загін ДР Конго у фейсбуці.
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Кім того, жителі Конго висловили для військових найкращі побажання. Наприкінці відео хлопці взяли в руки український прапор та промовили гасла "Слава Збройним силам України" та "Слава Україні! Героям Слава!".
Українській військові – серед миротворців у Конго
Збройні сили України з 2012 року беруть участь у складі місії ООН щодо стабілізації ситуації у Конго.
Зокрема, 18-й окремий вертолітний загін ЗСУ розташований у місті Гома. У його складі є 250 військових. Зауважимо, це найбільший контингент ЗСУ, що бере участь у миротворчих місіях ООН.
Дивіться відео, як африканці з Конго привітали українських військових з Днем ЗСУ:
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