Африканці з Демократичної Республіки Конго привітали українських військових з Днем Збройних сил. Хлопці говорили привітання українською мовою.

Африканці подякували українським військовим за службу. Відео привітання оприлюднили на сторінці 18 окремий вертолітний загін ДР Конго у фейсбуці.

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Кім того, жителі Конго висловили для військових найкращі побажання. Наприкінці відео хлопці взяли в руки український прапор та промовили гасла "Слава Збройним силам України" та "Слава Україні! Героям Слава!".

Українській військові – серед миротворців у Конго

Збройні сили України з 2012 року беруть участь у складі місії ООН щодо стабілізації ситуації у Конго.

Зокрема, 18-й окремий вертолітний загін ЗСУ розташований у місті Гома. У його складі є 250 військових. Зауважимо, це найбільший контингент ЗСУ, що бере участь у миротворчих місіях ООН.

Зверніть увагу! В Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил. Детальніше про свято – читайте за посиланням.

Дивіться відео, як африканці з Конго привітали українських військових з Днем ЗСУ: