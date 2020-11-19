У прокуратурі Києва спростували інформацію, що обшуки у Музеї Революції Гідності проводились спеціально під дату початку Майдану. Такі припущення у пресслужбі органу назвали маніпуляціями.

Що сказали в прокуратурі Києва про обшуки Кримінальне провадження щодо музею відкрили ще влітку. Про це в коментарі УНІАН розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець. До теми Обшуки в Музеї Революції Гідності: директор розповів, що вилучила поліція Сьогоднішні слідчі дії в музеї абсолютно не стосуються річниці. Це маніпуляції,

– сказала Максимець. Порушення в музеї виявили ще навесні Навесні Державна аудиторська служба перевіряла діяльність Музею Революції Гідності і виявила факти, про які й повідомила правоохоронців. Справу про витрачання коштів відкрили влітку, а ухвали від суду, аби розпочати слідчі дії, надійшли місяць тому. Зверніть увагу! 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Свято ввели у 2014 році на честь початку одразу двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності. Головне про обшуки в Музеї Революції Гідності 19 листопада в Музей Революції Гідності прийшли з обшуками працівники поліції, прокуратури та СБУ.

У СБУ зазначили, що розслідують справу про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Посадовців меморіального комплексу підозрюють в розкраданні грошей, які виділили на реконструкцію Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

У Музеї всі звинувачення відкидають. Як в Офісі Президента відреагували на резонансні обшуки – читайте тут.