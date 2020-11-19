Слідчі дії не стосуються річниці, – прокуратура про дату обшуків у Музеї Революції Гідності
У прокуратурі Києва спростували інформацію, що обшуки у Музеї Революції Гідності проводились спеціально під дату початку Майдану. Такі припущення у пресслужбі органу назвали маніпуляціями.
Що сказали в прокуратурі Києва про обшуки
Кримінальне провадження щодо музею відкрили ще влітку. Про це в коментарі УНІАН розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
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Сьогоднішні слідчі дії в музеї абсолютно не стосуються річниці. Це маніпуляції,
– сказала Максимець.
Порушення в музеї виявили ще навесні
Навесні Державна аудиторська служба перевіряла діяльність Музею Революції Гідності і виявила факти, про які й повідомила правоохоронців. Справу про витрачання коштів відкрили влітку, а ухвали від суду, аби розпочати слідчі дії, надійшли місяць тому.
Головне про обшуки в Музеї Революції Гідності
- 19 листопада в Музей Революції Гідності прийшли з обшуками працівники поліції, прокуратури та СБУ.
- У СБУ зазначили, що розслідують справу про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
- Посадовців меморіального комплексу підозрюють в розкраданні грошей, які виділили на реконструкцію Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.
- У Музеї всі звинувачення відкидають.
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