Слідчий ДБР у справах Майдану Андрій Єна помер від коронавірусу
Від COVID-19 помер слідчий ДБР у справах Майдану Андрій Єна. Тривалий час він був ключовим слідчим у справі розстрілів протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.
Слідчий Державного бюро розслідувань у справах Майдану Андрій Єна помер від коронавірусу. Про це повідомили у фейсбуці Адвокатської дорадчої групи.
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У нас дуже сумна новина. 11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Єна тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.
Що відомо про участь Єни у розслідуванні?Він організовував та проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні щодо розстрілів. Також Єна працював з потерпілими і свідками, досліджував та упорядковував відео.
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