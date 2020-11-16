Від COVID-19 помер слідчий ДБР у справах Майдану Андрій Єна. Тривалий час він був ключовим слідчим у справі розстрілів протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Слідчий Державного бюро розслідувань у справах Майдану Андрій Єна помер від коронавірусу. Про це повідомили у фейсбуці Адвокатської дорадчої групи.

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У нас дуже сумна новина. 11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Єна тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Що відомо про участь Єни у розслідуванні? Він організовував та проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні щодо розстрілів. Також Єна працював з потерпілими і свідками, досліджував та упорядковував відео.

Зверніть увагу! Злочини, скоєні проти учасників Революції Гідності у 2013 – 2014 роках, об'єднані у справу Майдану. У ній приблизно 90 кримінальних проваджень. Серед злочинів, щодо яких проводять розслідування, 91 вбивство.



Хронологія Майдану / Інфографіка 24 каналу