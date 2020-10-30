Суддя КСУ Сліденко про своє звільнення: заяву написав після тиску з боку Офісу Президента
Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко вважає, що ситуація навколо рішення суду щодо антикорупційного законодавства є штучно інспірованою. Також він пояснив, чому написав заяву на звільнення. За його словами, на нього здійснювався тиск з боку Офісу Президента.
Зміни, які вніс Конституційний Суд "лікуються" елементарно – внесенням змін в поточне законодавство, а це – 3 дні роботи, сказав Сліденко під час брифінгу, передає 24 канал.
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Те, що робив пан Новіков з реєстрами, коли він закривав їх, це – вигадки пана Новікова. З рішення суду це не випливає. Якщо пан Новіков не розумів, що він має робити: відкривати реєстр чи ні, він міг звернутися до Конституційного Суду – і йому б дали роз’яснення. Якщо йому треба було це терміново, то КСУ зібрався б вночі та написав, що закривати реєстри не потрібно,
– розповів Сліденко про скандальне рішення КСУ, яке пов’язали з е-деклараціями.
Він додав, що, можливо, невдало був підібраний момент прийняття рішення, але в ньому він впевнений. Він додав, що Новіков вирішив ситуацію загострити й показати нібито КСУ хоче скасувати взагалі державний лад.
Про конфлікт з НАЗК
Також Сліденко повідомив і про свій конфлікт із Національним агентством з питань запобігання корупції. Він розповів, що у період новорічних свят був у відпустці за кордоном, потім були вихідні, і на роботу він вийшов приблизно 8 – 9 січня.
Тоді ж він зміг заповнити спеціальний листок із відомостями про зарплату, що мав зробити раніше. Сліденко пояснив, що відправив усі дані до НАЗК, але там відмовилися їх приймати і не пояснили причини. Потім орган звинуватив його через це у корупції.
Про своє звільнення
Сліденко ще 8 жовтня написав заяву на звільнення. Зробив він це після того, як на нього стали чинити тиск з Офісу Президента. Хто саме телефонував і розмовляв з ним – суддя не каже. Втім, обіцяє, що зробить це, якщо буде слідство у справі.
Зателефонували з Офісу Президента і сказали, що я поводжу себе неправильно і в мене будуть проблеми,
– заявив він на брифінгу.
Сліденко наголосив, що його репутацію знищили і навряд чи він залишиться в Україні.
"На мене почали системно давити за часів президента Зеленського", – сказав суддя КСУ.
Його заява на звільнення зараз у суді, її мають розглянути, коли поставлять у порядок денний.
Що відомо про суддю КСУ Ігоря Сліденка: коротко
- Сліденко родом з Вінниччини, йому 47 років.
- Суддею КСУ став у 2014 році, був призначений Верховною Радою, присягу склав 13 березня.
- До цього, у 2011 році здобув науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю конституційне право, муніципальне право.
- На початку нульових був доцентом кафедри конституційного права в Одеському національному університеті імені Мечнікова.
- Якийсь час працював головним консультантом відділу теорії і практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради.
- Сліденко у 2019 році не визнав конституційним рішення президента Зеленського про розпуск Ради 8 скликання. Ба більше – він дорікнув представнику Зеленського Федору Веніславському за необережні висловлювання про те, що "відсутність коаліції – це загальновідомий факт".
"Загальновідомий факт – наприклад, те, що відбулась Чорнобильська катастрофа. Його не потрібно доводити ані в суді, ані будь-де інде. Однак, відповідно до норм Конституції, про наявність чи відсутність коаліції може сказати лише, швидше за все, Конституційний суд шляхом тлумачення низки норм", – відрізав тоді Веніславському Сліденко.
- У липні цього року Сліденко спіймав екснардепа від "Опоблоку" Долженкова на цитуванні військової доктрини Путіна. Свої претензії з цього приводу суддя озвучив під час розгляду закону про українську мову на предмет конституційності.
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