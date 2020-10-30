Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко вважає, що ситуація навколо рішення суду щодо антикорупційного законодавства є штучно інспірованою. Також він пояснив, чому написав заяву на звільнення. За його словами, на нього здійснювався тиск з боку Офісу Президента.

Зміни, які вніс Конституційний Суд "лікуються" елементарно – внесенням змін в поточне законодавство, а це – 3 дні роботи, сказав Сліденко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Те, що робив пан Новіков з реєстрами, коли він закривав їх, це – вигадки пана Новікова. З рішення суду це не випливає. Якщо пан Новіков не розумів, що він має робити: відкривати реєстр чи ні, він міг звернутися до Конституційного Суду – і йому б дали роз’яснення. Якщо йому треба було це терміново, то КСУ зібрався б вночі та написав, що закривати реєстри не потрібно,

– розповів Сліденко про скандальне рішення КСУ, яке пов’язали з е-деклараціями.

Він додав, що, можливо, невдало був підібраний момент прийняття рішення, але в ньому він впевнений. Він додав, що Новіков вирішив ситуацію загострити й показати нібито КСУ хоче скасувати взагалі державний лад.

Зверніть увагу! Саме Ігор Сліденко був доповідачем і автором рішення Конституційного суду про неконституційність статті Кримінального кодексу України про недостовірне декларування та низки повноважень НАЗК.

Про конфлікт з НАЗК

Також Сліденко повідомив і про свій конфлікт із Національним агентством з питань запобігання корупції. Він розповів, що у період новорічних свят був у відпустці за кордоном, потім були вихідні, і на роботу він вийшов приблизно 8 – 9 січня.

Тоді ж він зміг заповнити спеціальний листок із відомостями про зарплату, що мав зробити раніше. Сліденко пояснив, що відправив усі дані до НАЗК, але там відмовилися їх приймати і не пояснили причини. Потім орган звинуватив його через це у корупції.

Про своє звільнення

Сліденко ще 8 жовтня написав заяву на звільнення. Зробив він це після того, як на нього стали чинити тиск з Офісу Президента. Хто саме телефонував і розмовляв з ним – суддя не каже. Втім, обіцяє, що зробить це, якщо буде слідство у справі.

Зателефонували з Офісу Президента і сказали, що я поводжу себе неправильно і в мене будуть проблеми,

– заявив він на брифінгу.

Сліденко наголосив, що його репутацію знищили і навряд чи він залишиться в Україні.

"На мене почали системно давити за часів президента Зеленського", – сказав суддя КСУ.

Його заява на звільнення зараз у суді, її мають розглянути, коли поставлять у порядок денний.

Що відомо про суддю КСУ Ігоря Сліденка: коротко

Сліденко родом з Вінниччини, йому 47 років.

Суддею КСУ став у 2014 році, був призначений Верховною Радою, присягу склав 13 березня.

До цього, у 2011 році здобув науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю конституційне право, муніципальне право.

На початку нульових був доцентом кафедри конституційного права в Одеському національному університеті імені Мечнікова.

Якийсь час працював головним консультантом відділу теорії і практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради.

Сліденко у 2019 році не визнав конституційним рішення президента Зеленського про розпуск Ради 8 скликання. Ба більше – він дорікнув представнику Зеленського Федору Веніславському за необережні висловлювання про те, що "відсутність коаліції – це загальновідомий факт".

"Загальновідомий факт – наприклад, те, що відбулась Чорнобильська катастрофа. Його не потрібно доводити ані в суді, ані будь-де інде. Однак, відповідно до норм Конституції, про наявність чи відсутність коаліції може сказати лише, швидше за все, Конституційний суд шляхом тлумачення низки норм", – відрізав тоді Веніславському Сліденко.