Володимир Зеленський не так часто зустрічається з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, аби дослухатися до нього. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко назвав слова Андрія Богдана "стьобом".

Кирило Тимошенко прокоментував заяву колишнього глави Офісу Президента Андрія Богдана про вплив Миколи Тищенка на президента в інтерв'ю Олесі Бацман, повідомляє 24 канал.

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За його словами, Зеленський не спілкується з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком частіше, ніж з іншими парламентарями.

Президент не так часто зустрічається з Миколою Тищенком, можна сказати, рідко дуже, щоб дослухатися чи не дослухатися до нього. Тому взагалі це обговорювати якось дивно,

– сказав заступник глави ОП.

Тимошенко також наголосив, що і сам нардеп не приходить часто глави держави.

Коли були місцеві вибори, зустрічі проводили частіше. Особливо з тими, хто займався місцевими виборами, зокрема, з Тищенком.

Тому, я думаю, це був просто стьоб у Богдана, який не має нічого за собою,

– підсумував Тимошенко.

Та додав, що справді не розуміє, чому така інформація взагалі з'являється.

Зверніть увагу! Раніше ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що найбільший вплив на Володимира Зеленського має народний депутат Микола Тищенко.

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