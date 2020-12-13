Словаччина хоче продовжити надзвичайний стан: внесуть зміни до конституції
Нацрада Словаччини збереться позачергове засідання 17 грудня. Вони планують розглянути питання щодо внесення змін до конституції країни на тлі пандемії коронавірусу.
Головна мета – продовження надзвичайного стану. Про це мовиться на сайті Aktuality.sk.
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Зокрема, депутати мають остаточно прийняти рішення про внесення змін до конституційного закону про держбезпеку. Він, власне, регулює продовження дії надзвичайного стану.
Що відомо про зміни
У новій редакції уряд зможе продовжувати введений надзвичайний стан декілька разів поспіль. Кожен раз – максимум на 40 днів. Однак продовження надзвичайного стану має ще затвердити парламент. Це має статися не пізніше ніж за 20 днів до завершення чинного НС.
Також у парламенті хочуть розглянути іншу конституційну норму. Вона стосується повноважень конституційного суду – він отримає право перегляду рішення про продовження дії надзвичайного стану.
Що відомо про надзвичайний стан у Словаччині
- У країні спершу запровадили надзвичайний стан під час першої хвилі пандемії – він в основному стосувався сфери охорони здоров'я та соціальних послуг і тривав 90 днів – з 16 березня по 14 червня.
- Уряд Словаччини схвалив повторне запровадження надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Він знову почав діяти з 1 жовтня.
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