Нацрада Словаччини збереться позачергове засідання 17 грудня. Вони планують розглянути питання щодо внесення змін до конституції країни на тлі пандемії коронавірусу.

Головна мета – продовження надзвичайного стану. Про це мовиться на сайті Aktuality.sk.

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Зокрема, депутати мають остаточно прийняти рішення про внесення змін до конституційного закону про держбезпеку. Він, власне, регулює продовження дії надзвичайного стану.

Що відомо про зміни

У новій редакції уряд зможе продовжувати введений надзвичайний стан декілька разів поспіль. Кожен раз – максимум на 40 днів. Однак продовження надзвичайного стану має ще затвердити парламент. Це має статися не пізніше ніж за 20 днів до завершення чинного НС.

Також у парламенті хочуть розглянути іншу конституційну норму. Вона стосується повноважень конституційного суду – він отримає право перегляду рішення про продовження дії надзвичайного стану.

Що відомо про надзвичайний стан у Словаччині