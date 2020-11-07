Словаччина хоче взяти участь у створенні Кримської платформи, – МЗС України
Ще одна країна підтримала створення Кримської платформи, яка має на меті винести теми окупованого півострова на найвищий міжнародний рівень. Цього разу зацікавленість висловила Словаччина.
Посол Словаччини Марек Шафін виразив зацікавленість країни брати участь у створенні Кримської платформи. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
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Посол Словацької Республіки підтвердив зацікавленість його країни брати участь в реалізації ініціативи України зі створення Кримської платформи,
– мовиться у повідомленні.
Раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова пояснила, що Кримська платформа – це багаторівнева діалогова платформа, ціль якої – повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, перший саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року у Києві.
Що таке Кримська платформа?Наприкінці вересня 2020 року в МЗС України повідомили про плани проведення Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи Кримська платформа.
Раніше президент України представив в ООН концепцію Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до відповідної ініціативи щодо деокупації півострова.
Які країни вже підтримали створення Кримської платформи
- США підтримують зусилля України щодо розробки Кримської платформи. В посольстві Америки також впевнено заявили, що Крим – це Україна.
- Ініціативу створення Кримської платформи підтримала Словенія. Саме ця країна головуватиме у ЄС у другій половині 2021 року.
- Велика Британія підтримала Кримську платформу та готова долучитися до консультацій.
- Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан висловив вдячність за запрошення долучитися до платформи щодо деокупації Криму. Він запевнив, що позиція Франції щодо невизнання анексії Криму триватиме надалі, як і відповідна політика заходів проти Росії.
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