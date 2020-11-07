Ще одна країна підтримала створення Кримської платформи, яка має на меті винести теми окупованого півострова на найвищий міжнародний рівень. Цього разу зацікавленість висловила Словаччина.

П осол Словаччини Марек Шафін виразив зацікавленість країни брати участь у створенні Кримської платформи. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Важливо Україна запросила Францію до платформи з деокупації Криму: відповідь Парижа

Посол Словацької Республіки підтвердив зацікавленість його країни брати участь в реалізації ініціативи України зі створення Кримської платформи,

– мовиться у повідомленні.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова пояснила, що Кримська платформа – це багаторівнева діалогова платформа, ціль якої – повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, перший саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року у Києві.

Що таке Кримська платформа? Наприкінці вересня 2020 року в МЗС України повідомили про плани проведення Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи Кримська платформа.

Раніше президент України представив в ООН концепцію Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до відповідної ініціативи щодо деокупації півострова.

Які країни вже підтримали створення Кримської платформи