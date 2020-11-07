Через пандемію коронавірусу Словаччина обмежила в'їзд на свою територію. Тому вже з 9 листопада деякі пункти пропуску на кордоні з Україною не працюватимуть.

Уряд Словаччини вніс доповнення щодо умов в’їзду на територію своєї держави. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Обмеження вводять через ускладнення епідеміологічної ситуації у Словаччини та Україні.

Зокрема, словацькі прикордонники інформують, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року тимчасово закриють кілька пунктів пропуску.

Які пункти пропуску не працюватимуть

Велке Слеменце – Малі Селменці;

Убля – Малий Березний;

Крім того, у пункті пропуску Вишнє Нємецке – Ужгород пропуск людей, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, здійснюватимуть з 08.00 по 20.00 (за київським часом).

Що потрібно для перетину кордону

У ДПСУ повідомили, що всі мандрівники під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест, а тоді піти на самоізоляцію, під час якої на п’ятий день повинні зробити ПЛР-тест.

Від проходження антигенного тесту звільняються ті, хто їде територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу Управління охорони здоров’я або письмового винятку.

До слова, вантажний автотранспорт пропускатимуть без обмежень.

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