У Словаччині автобус, в якому їхали громадяни України, 23 листопада потрапив у ДТП. 62-річна жінка загинула на місці, ще двоє людей постраждали.

ДТП трапилася на трасі R1 у районі міста Тековське Немце в Нітрянському краї. Про це інформує у фейсбуці поліція Словаччини.

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Які обставини аварії

За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes заснув за кермом і в’їхав у цистерну, яка рухалася перед ним у попутному напрямку.

Внаслідок аварії загинула 62-річна пасажирка. Окрім того, травми отримали водій і ще один пасажир мікроавтобуса. Їх госпіталізували.



У Словаччині автобус з українцями в'їхав у цистерну / Фото Polícia SR

Зазначається, що обох водіїв перевірили на наявність алкоголю в крові. Тести показали негативні результати.