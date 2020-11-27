Уряд Словаччини зміни свою стратегію боротьби з коронавірусом. Заплановане на 5 – 6 грудня повторне загальнонаціональне тестування населення перенесли на невизначений період.

Тестування перенесли

Усередині уряду Словаччини немає єдності з питання необхідності масового тестування. Про це заявив прем'єр-міністр Ігор Матович, повідомляє DW.

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Асоціація міст і громад Словаччини виступила з вимогою взагалі відмовитися від проведення загальнонаціонального тестування. Замість цього пропонують зосередитися на тестуванні вразливих груп населення.

Згідно зі статистикою МОЗ Словаччини за 26 листопада, кількість нових випадків інфікування коронавірусом знову зростає, попри те, що недавно населенню провели масове тестування.

Раніше противники загальнонаціонального тестування заявляли, що короткострокове скорочення кількості нових випадків зараження пов'язане не з проведеним тестуванням, а із запровадженням у жовтні часткового локдауну.

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