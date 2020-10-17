У Словаччині планують протестувати на коронавірус майже все населення
У Словаччині планують провести масштабне тестування людей на COVID-19. Уряд країни вже замовив тестів на 57 мільйонів євро. Протестувати людей хочуть до кінця жовтня.
Населення Словаччини становить 5,5 мільйонів людей, однак влада закупить 13 мільйонів швидких тестів на коронавірус. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, повідомляє Dennik N.
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Скільки коштуватиме тестування
Жителі Словаччини зможуть зробити тест безкоштовно. Тестування відбудеться за підтримки збройних сил країни. Відомо, що його організовуватимуть понад 40 тисяч людей.
Чи буде тестування обов'язковим
У країні ще не вирішили, чи робити тестування обов'язковим. Для такого кроку необхідно змінювати законодавство. Проте Матович сподівається, що принаймні 90% населення приїде на тестування.
Крім того, прем'єр наголосив: якщо під час переговорів та громадського обговорення вирішать, що цей план не може бути реалізований, він готовий піти у відставку.
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Коронавірус у Словаччині: статистика
- Від початку пандемії в країні захворіли 28 268 тисяч людей.
- Зараз хворіють 20 889 людей.
- Одужали від коронавірусу вже 7927 хворих, однак померли 82 людей.
- У Словаччині, як і в інших країнах Європи, протягом жовтня фіксують різкий приріст хворих на COVID-19.