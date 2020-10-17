У Словаччині планують провести масштабне тестування людей на COVID-19. Уряд країни вже замовив тестів на 57 мільйонів євро. Протестувати людей хочуть до кінця жовтня.

Населення Словаччини становить 5,5 мільйонів людей, однак влада закупить 13 мільйонів швидких тестів на коронавірус. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, повідомляє Dennik N.

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Такі тести показують результат вже через 15 хвилин. Частина з них мають прибути у Словаччину наступного тижня. Загальне тестування повинні провести через 2 тижні, тобто в кінці жовтня. Згодом тестування планують повторити, аби виявити тих, в кого помилково виявили негативний результат тесту.

Скільки коштуватиме тестування

Жителі Словаччини зможуть зробити тест безкоштовно. Тестування відбудеться за підтримки збройних сил країни. Відомо, що його організовуватимуть понад 40 тисяч людей.

Чи буде тестування обов'язковим

У країні ще не вирішили, чи робити тестування обов'язковим. Для такого кроку необхідно змінювати законодавство. Проте Матович сподівається, що принаймні 90% населення приїде на тестування.

Крім того, прем'єр наголосив: якщо під час переговорів та громадського обговорення вирішать, що цей план не може бути реалізований, він готовий піти у відставку.

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