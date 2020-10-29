Уряд Словаччини продовжив дію обмежень на вільне пересування до 8 листопада. Однак люди з негативним тестом на коронавірус матимуть відносну свободу пересування.

Люди, які візьмуть участь у загальнонаціональному тестуванні на COVID-19 та отримають негативний результат, з понеділка, 2 листопада, зможуть жити відносно у звичному ритмі. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, повідомляє Аktuality.

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Вони зможуть сходити до магазину або купити взуття, продовольчі товари. На відміну від тих людей, які вирішили не проходити тест,

– зауважив Матович.

Куди зможуть піти люди без негативно тесту

Особи без негативного тесту на коронавірус не зможуть вільно пересуватися по країні. Однак для них діятимуть деякі винятки. Зокрема, такі люди зможуть піти на похорон, одруження, хрещення або, щоб доглянути за близькою людиною. Також вони матимуть право купувати продукти чи ліки.

Загальнонаціональне тестування на COVID-19 у Словаччині

У Словаччині планують провести масштабне тестування людей на COVID-19.

Уряд закупить 13 мільйонів швидких тестів на коронавірус. Водночас населення держави становить 5,5 мільйона людей.

Тести показують результат вже через 15 хвилин.

Їхня загальна вартість становить 57 мільйонів євро.

Тестування планують повторити, щоб виявити тих, в кого результат був негативним помилково.

Участь у тестуванні необов'язкова.

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Зверніть увагу! Станом на 29 жовтня у Словаччині коронавірусом заразилися 48 943 людини. З них 184 хворих померли, а 11 799 – вже одужали. Наразі в державі хворіють на COVID-19 36 960 людей.