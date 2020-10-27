Ініціативу створення "Кримської платформи" підтримала ще одна європейська країна. Відтепер Україна може розраховувати на підтримку Словенії.

Саме вони головуватимуть у ЄС у другій половині 2021 року. Про це йшлося під час зустрічі заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Словенії в Україні Томажем Менціним, пише на сайті МЗС.

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Вплив Росії

Українська дипломатка наголосила послу на численних порушеннях прав люди з боку Росії. Зокрема йшлося про тимчасово окуповані території Кримського півострова.

Крім цього, акцент був і на мілітаризації Азовсько-Чорноморського регіону – влада РФ перетворює його на російську військову базу.

Що пообіцяла Словенія

Посол Менцін наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку під час правління Словенії в Євросоюзі у другій половині 2021 року. Він запевнив, що Любляна і надалі підтримуватиме програму децентралізації в Україні.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня МЗС України заявило про плани проведення в Києві Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи "Кримська платформа".

Про що ще мовилося на зустрічі

► Увага міжнародної спільноти до релігійних свобод і утисків. Перша заступниця міністра наголосила, що діяльність української церкви в Криму блокують.

► Двостороння співпраця. Сторони обговорили співробітництво в межах міжнародних організацій. А також про тісну взаємодію з ООН та ОБСЄ.

Джапарова також подякувала за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України Словенією.