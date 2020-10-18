У Слов'янську поліцію надійшло повідомлення, що місцевий житель намагався напасти із ножем на кандидата у мери Павла Придворова з партії "Опозиційна платформа — За життя". Це сталося 16 жовтня під час передвиборчої зустрічі у дворі багатоповерхівки.

Конфлікт стався, коли Придворов спілкувався з жителями прилеглих будинків. Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

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Згідно з повідомленням, яке надійшло відділу поліції, 50-річний нападник вчинив сварку під час масового зібрання біля одного із під'їздів, вже тримаючи в руках ніж. Присутні на заході викликали поліцію. Відповідну інформацію також підтвердила пресслужба партії.



Чоловік напав на кандидата з ножем / Фото пресцентру ОПЗЖ

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