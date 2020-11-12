Міський голова Слов'янська Вадим Лях заявив, що влада міста не буде запроваджувати карантин вихідного дня 14 та 15 листопада. Він посилається на те, що Кабмін не бере до уваги реалії невеликих населених пунктів.

Мер міста вважає, що рішення про введення карантинних обмежень на вихідних повинні приймати на місцях. Відповідний лист він направив до Кабміну. Про це Вадим Лях повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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За словами міського голови, вихідні у 100-тисячному прифронтовому Слов'янську та містах-мільйонниках Києві чи Харкові – мають суттєві відмінності. Лях наголосив, що для мешканців передмістя вихідні є єдиною можливістю приїхати за покупками в місто або продати на ринках вирощену сільгосппродукцію.

На цих вихідних комісія не введе ніяких обмежувальних заходів. Буде створена відповідна комісія, яка буде обстежувати потоки на ринку та в закладах громадського харчування. Наступного тижня ми приймемо остаточне рішення,

— сказав Лях.

Довідка. За минулу добу на Донеччині зафіксували 412 випадків зараження коронавірусом, з них 51 — у Слов'янській ОТГ. Усього в області – 15 478 випадків COVID-19.



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