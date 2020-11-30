У Слов’янську під час виїзду "швидкої" до дитини на фельдшера напала її мати. Вона вимагала нецензурною лайкою, щоб хворій терміново зробили тест на коронавірус. Коли її бажання не задовольнили, жінка налетіла на фельдшера.

Поки агресивна "леді" била дівчину-медика, її близькі спокійно за цим спостерігали. Про це пишуть у фейсбуці на сторінці Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги.

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Карета швидкої допомоги виїхала на виклик у зв'язку з підвищенням температури тіла у дитини. Але все закінчилось нападом на медиків. На дівчину-фельдшера напали, вимагаючи зробити дитині ПЛР-тест на коронавірус.

На щастя, тендітна дівчина не сильно постраждала, але агресивна мати хворої дитини ще примудрилась розбити пульсоксиметр і пошкодити сумку з медикаментами.

При цьому, інші члени сім'ї байдуже спостерігали за бійкою.

Після "швидкої" до цієї родини приїхали поліціянти. Правоохоронці склали протокол.

Лікарі нагадують, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на COVID-19. Це роблять в спеціальних лабораторіях.