Нардеп від "Слуги народу" Денис Герман не вказав у своїй декларації дані про те, що він був бенефіціарним власником британської компанії. Мовиться про компанію "Альфа Косметікс", до якої також мала стосунок його дружина.

"Слуга" Герман не відобразив у декларації британську фірму: деталі

Мовиться про декларацію за 2018 рік. Її чинний парламентар подавав у 2019 році, коли був кандидатом у депутати Ради за округом №35 (Дніпропетровська область). Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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За даними антикорупціонерів, у липні 2019 року Герман був бенефеціарним власником "Альфа Косметікс". Отримав чинний нардеп контроль над британською фірмою ще в 2017 році. Однак цієї інформації у декларації народного обранця чомусь немає.

До слова, його дружина Оксана Герман володіла корпоративними правами вищезазначеної компанії. Згідно з декларацією "слуги народу", їй у 2018 році належало 9%. Натомість 91% володіла британська Chaser Commerce LLP.

У червні 2019 року Chaser Commerce LLP припинила свою діяльність. А "Альфа Косметікс" вже під назвою "Герман Консалтинг" повністю перейшла під контроль Оксани Герман.

У ЦПК додають, що британська компанія мала значні обороти, а перед ліквідацією витрати завищила таким чином, щоб залишити мінімальний нерозподілений прибуток.

Головне про Chaser Commerce LLP

За період до 31 січня 2019 року фірма вказала доходи в 1,4 мільйона фунтів, до січня 2018 року – 1,6 мільйона фунтів, а до 31 січня 2017 року – 2,4 мільйона фунтів.

Відповідно до фінансових звітів, компанія займалась торгівлею та наданням послуг.

Українське дочірнє підприємство не було таким успішним – його дохід за рік становив від 10 до 70 тисяч гривень.

Компаніями-засновниками Chaser Commerce з моменту створення в 2014 році й до закриття були фірми, зареєстровані в офшорній зоні, – Krontex Services Ltd і Nostrex Services Ltd.

Цікавий момент

Krontex і Nostrex згадували у схемі оплати лобістів Юлії Тимошенко у 2014 році через підконтрольну компанію Wargrave Trading LLP.

у 2014 році через підконтрольну компанію Wargrave Trading LLP. Сама Wargrave Trading фігурувала у списку грошових переказів за 2014 рік, який оприлюднила Генпрокуратура наприкінці грудня 2015 року нібито після обшуків у Геннадія Корбана.

Також Krontex Services Ltd і Nostrex Services Ltd згадують в обвинувальному акті щодо екснардепа Миколи Мартиненка та екскерівника компанії "ОГХК" Руслана Журила.

та екскерівника компанії "ОГХК" Зокрема, обидві фірми підтвердили, що володіли компанією Wargrave Trading LLP як номінальні та довірчі власники від імені Журила. А вже з рахунку Wargrave Trading LLP кошти перераховували на рахунок компанії Dallas Fuel SA, звідки їх витрачали на потреби Мартиненка, зокрема, оплату його адвокатів та послуг для членів його сім'ї.

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Інформація про Дениса Германа на сайті Верховної Ради / Скриншот

Зауважимо! Верховна Рада 4 грудня відновила кримінальну відповідальність за неправдиве декларування. Тепер за брехню про статки передбачено штраф і обмеження волі.



Отже, якщо чиновник подасть неправдиві відомості на суму від 1 до 8,5 мільйонів гривень, він муситиме сплатити штраф від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або його покарають громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.



Якщо ж чиновник не вказує статки на понад 8, 5 мільйона, сума штрафу зросте до 85 тисяч гривень. Також є можливим обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади.