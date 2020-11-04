Медведчук підтвердив, що "слуга народу" Холодов був на весіллі його пасинка
Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов 10 жовтня був на весіллі у пасинка нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Сам "слуга" є кумом дружини Медведчука – Оксани Марченко.
Весілля пасинка Медведчука відбулося в елітному київському ресторані "Маячок". На нього Холодов прийшов разом з дружиною Катериною Шаховською. Про це розповів сам Медведчук, повідомляє "Радіо Свобода".
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Мене і Холодова поєднує те, що ми є народними депутатами Верховної Ради 9-го скликання. А ще поєднує те, що моя дружина є хрещеною матір’ю одного з двох дітей пана Холодова,
– сказав Медведчук.
Водночас політик наголосив, що родинні стосунки не впливають на політичну діяльність обох депутатів: "Він же зі "Слуги народу", а я – з "Опозиційної платформи – За життя".
Водночас сам Холодов на питання про стосунки з Медведчук не відповів.
Депутат від "Слуги народу" Холодов гуляв на весілля пасинка Медведчука / Фото "Радіо Свободи"
Що відомо про стосунки Холодова і Медведчука
У серпні 2019 році, ще до складання присяги нардепа, Холодов визнавав, що дружина Медведчука "багато-багато років тому хрестила дитину". Водночас він стверджував, що на той момент "не мав з Медведчуком ділових чи партнерських стосунків".
Тоді у "Слузі народу" заявляли про те, що кумівство члена виборчого списку партії і дружини представника ОПЗЖ Медведчука не є для них проблемою.
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