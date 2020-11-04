Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов 10 жовтня був на весіллі у пасинка нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Сам "слуга" є кумом дружини Медведчука – Оксани Марченко.

Весілля пасинка Медведчука відбулося в елітному київському ресторані "Маячок". На нього Холодов прийшов разом з дружиною Катериною Шаховською. Про це розповів сам Медведчук, повідомляє "Радіо Свобода".

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Мене і Холодова поєднує те, що ми є народними депутатами Верховної Ради 9-го скликання. А ще поєднує те, що моя дружина є хрещеною матір’ю одного з двох дітей пана Холодова,

– сказав Медведчук.

Водночас політик наголосив, що родинні стосунки не впливають на політичну діяльність обох депутатів: "Він же зі "Слуги народу", а я – з "Опозиційної платформи – За життя".

Водночас сам Холодов на питання про стосунки з Медведчук не відповів.



Депутат від "Слуги народу" Холодов гуляв на весілля пасинка Медведчука / Фото "Радіо Свободи"

Що відомо про стосунки Холодова і Медведчука

У серпні 2019 році, ще до складання присяги нардепа, Холодов визнавав, що дружина Медведчука "багато-багато років тому хрестила дитину". Водночас він стверджував, що на той момент "не мав з Медведчуком ділових чи партнерських стосунків".

Тоді у "Слузі народу" заявляли про те, що кумівство члена виборчого списку партії і дружини представника ОПЗЖ Медведчука не є для них проблемою.

Зверніть увагу! На весіллі у Пасинка Медведчука журналісти також помітили братів Суркісів, однопартійця політика Тараса Козака та Вадима Столара, якого вважають колишнім "сірим кардиналом" Києва. Крім того, зафіксували автомобіль, що належить учаснику так званої "бурштинової" перестрілки Володимиру Продивусу.