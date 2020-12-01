Фракція "Слуга народу" наразі не може надати достатньої підтримки законопроєкту президента Зеленського щодо врегулювання конституційної кризи. Глава партії Корнієнко каже, що думки нардепів розділилися.

Голосів на розв'язання конституційної кризи радикально у Раді немає

Очільник президентської політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав hromadske, що особисто підтримує законопроєкт Президента України Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду.

Цей документ глава держави ще місяць тому вніс до Верховної Ради як невідкладний.

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Однак Корнієнко додав, що остаточне рішення фракції загалом ухвалити буде важко.

Партія у нас строката. Різні думки в ній є. Тут якраз виникла та ситуація, коли думки розділилися, і якесь остаточне рішення було важко ухвалити,

– сказав глава "Слуги народу".

І уточнив, що фракція ще строкатіша, ніж партія.

Однак мовиться у цій ситуації, як окремо наголосив Корнієнко, не про підтримку Зеленського загалом, а тільки про підтримку однієї конкретної ініціативи. Для ініціативи щодо КСУ голосів немає:

"Не берусь казати про кількість голосів, але мені здається, що в нашій фракції їх недостатньо, щоб проголосувати. А ззовні підтримки теж з різних причин немає".

Залишається сподіватися, що у підсумку в парламенті депутати дійдуть згоди щодо розв'язання конституційної кризи. Зокрема, перший тиждень грудня Рада буде намагатися повернути відповідальність за неправдиве декларування.

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