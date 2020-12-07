Депутати Закарпатської обласної ради обрали головою "слугу народу" Олексія Петрова. Нині він поки ще залишається очільником Закарпатської облдержадміністрації, але уряд вже погодив його відставку.

За депутата обласної ради від "Слуги народу" проголосували 37 місцевих обранців, повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола. До слова Перша сесія Закарпатської облради закінчилася скандалом: депутати влаштували демарш Цікаво, що Кабінет Міністрів України погодив звільнення Олексія Петрова ще 25 листопада. Одночасно урядовці підтримали призначення на його місце Анатолія Полоскова. Втім, для остаточного звільнення й призначення з цієї посади підписати укази має президент. Володимир Зеленський досі цього не зробив, імовірно, очікуючи результатів голосування в обласній раді. Результати виборів у Закарпатську облраду: "Рідне Закарпаття" – 17,78%,

"Слуга народу" – 17,47%,

ВО "Батьківщина" – 12,61%,

"КМКС "Партія угорців України" – 11,60%,

"Команда Андрія Балоги" – 10,87%,

"Європейська Солідарність" – 9,03%,

"За майбутнє" – 8,98%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 8,02%. Що відомо про Олексія Петрова: У політику він прийшов лише на початку 2020 року. До цього працював начальником Служби безпеки України в Кіровоградській області. Саме там він і завів потужні зв'язки.

Під час призначення Олексія Петрова головою Закарпатської ОДА у квітні 2020 року ходили чутки, що його на цю посаду лобіював особисто голова СБУ Іван Баканов.

Ці чутки справді цілком виправдані, особливо в умовах зовнішнього втручання Угорщини, яка останнім часом активізувалася на Закарпатті. У регіоні центральній владі людина з досвідом роботи в спецслужбах – не завадить.