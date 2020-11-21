У "Слузі народу" вирішили пояснити, чому Ігор Уманський хоче звільнитися з посади радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака: мовляв, Уманський – алкоголік, і всі це знають.

Ігор Уманський говорить дивні речі, бо він – алкоголік. Таку неоднозначну заяву, як зауважив 24 канал, зробив заступник голови комітету Верховної Ради по бюджету і народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 20 листопада.

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Уманський, нагадаємо, звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності й розтраті грошей з коронавірусного фонду – зокрема, на дороги. Радник Андрія Єрмака в Офісі Президента запевняв, що на "Великому будівництві" розікрали десятки мільярдів гривень.

Про витрати на дороги з фонду, призначеного для боротьби з COVID-19

Олександр Трухін, коментуючи ці слова Ігоря Уманського, розповів, що:

На боротьбу з COVID-19 з ковідного фонду виділено 32 мільярди гривень.

Інша справа – це 35 мільярдів гривень, які держава отримала завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, у 2019 році Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлений "Газпромом" газ для транзиту.

За словами Трухіна, оскільки ці гроші надішли завдяки інфраструктурі, влада вирішила й скерувати їх саме на подальший розвиток інфраструктури.

Про причини скандальних заяв Уманського

"Пан Уманський, який пробув на посаді міністра фінансів рекордно короткий термін – це наша велика помилка", – сказав Трухін.

Почнімо говорити правду й пояснімо, що насправді сталося: про це знають усі колеги в парламенті, всі працівники міністерства фінансів – на жаль, пан Уманський просто алкоголік,

– заявив "слуга народу".

Керівник Укравтодору Олександр Кубраков додав, що у цій ситуації виглядає так, наче Ігор Уманський просто ображений на когось чи на якусь ситуацію.

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На ці слова резонно відреагував Савік Шустер: навіть якщо ці заяви Олександра Трухіна правдиві, це не означає, що Ігор Уманський говорить неправду.