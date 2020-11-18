"Слуга народу" скурйозився поясненням про "Мрію", яку зустрічав Зеленський
Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець заявив, що завдяки замовленню "Епіцентру" на весні 2020 року Україна змогла підняти в небо другий літак Ан-225 "Мрія". Щоправда, такий літак є лише один у всьому світі.
Курйозний момент з невмінням рахувати до одного трапився в інтерв'ю Андрія Мотовиловця виданню "Бабель".
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У відповідь на питання щодо скандалу з літаком "Мрія" та "Епіцентром" народний депутат розповів, що ніколи не перебував у цьому літаку, а Офіс Президента зовсім не причетний до його наповнення.
Чим там зумовлена поява Зеленського? У нас є два літаки "Мрія". Один з них зараз постійно літає, а другий – завжди стояв,
– заявив парламентар.
Він переконує, що саме замовлення від "Епіцентру" дозволило підняти другу "Мрію". Мовляв, це стало підтвердженням того, що в нас є авіабудування й найбільший у світі літак – символ України.
У який спосіб українська влада змогла не лише підняти, а й, судячи з усього, у рекордно швидкі терміни збудувати другий літак, парламентар не пояснив.
Що відомо про літак Ан-225 "Мрія"?
Це найбільший у світі літак з найбільшою вантажопідйомністю. Щоправда, Ан-225 "Мрія" – лише один такий у світі, адже серійно його ніколи не виготовляли.
До слова, українська "Мрія" побила близько 240 світових рекордів, а на початку пандемії коронавірусу найбільші держави світу вибудовувалися в чергу, щоб замовити послуги літака на транспортування для них медичних засобів.
Цілком, імовірно, що до когорти "Мрій" Андрій Мотовиловець просто записав другий найбільший у світі літак – Ан-124 "Руслан". Втім, пояснення про дві "Мрії" і роль ОПУ звучать доволі абсурдно.
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