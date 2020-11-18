Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець заявив, що завдяки замовленню "Епіцентру" на весні 2020 року Україна змогла підняти в небо другий літак Ан-225 "Мрія". Щоправда, такий літак є лише один у всьому світі.

Курйозний момент з невмінням рахувати до одного трапився в інтерв'ю Андрія Мотовиловця виданню "Бабель".

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У відповідь на питання щодо скандалу з літаком "Мрія" та "Епіцентром" народний депутат розповів, що ніколи не перебував у цьому літаку, а Офіс Президента зовсім не причетний до його наповнення.

Чим там зумовлена поява Зеленського? У нас є два літаки "Мрія". Один з них зараз постійно літає, а другий – завжди стояв,

– заявив парламентар.

Він переконує, що саме замовлення від "Епіцентру" дозволило підняти другу "Мрію". Мовляв, це стало підтвердженням того, що в нас є авіабудування й найбільший у світі літак – символ України.

У який спосіб українська влада змогла не лише підняти, а й, судячи з усього, у рекордно швидкі терміни збудувати другий літак, парламентар не пояснив.