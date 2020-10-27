Очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко запевнив, що партія робитиме висновки за результатами місцевих виборів в Україні 2020 року. Але цим займеться після оголошення офіційних показників.

Президентська політична сила зробить висновки за результатами виборів. Про це говорив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Свободи слова" 26 жовтня, пише 24 канал.

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Висновки робити будемо, коли будуть реальні результати зі штампом територіальних виборчих комісій,

– заявив політик.

І уточнив, що мовиться навіть не про час, коли оголосять склади рад усіх рівнів, а, швидше, "коли відбудуться навіть перші сесії".

У який спосіб "Слуга народу" робитиме висновки – Корнієнко детально не пояснив.

За його словами, відбуватиметься "партійна робота, партійні збори, конференції", під час яких "партійний актив висловить своє ставлення до тих результатів, які отримані в тій чи іншій області".

"Так само будемо працювати з депутатами фракції", – підсумував народний депутат.

Нагадаємо, цього ж дня, 26 жовтня, Корнієнко на брифінгу говорив, що "Слуга народу" перемагає на виборах до обласних та районних рад. Це за результатами паралельного підрахунку, не за офіційними.

Про це ж говорила нардепка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу. Вона також додала, що причиною низької явки не є розчарування у владі, причиною є пандемія коронавірусної хвороби.

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