Представник президента Зеленського в Конституційному Суді та нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський обмовився, виступаючи з трибуни Ради. Він розповідав, чому слід підтримати законопроєкт про відновлення покарання за брехню у деклараціях.

Наприкінці свого виступу Веніславський сказав, що вся фракція "Голосу України" підтримає законопроєкт. Вочевидь, парламентар мав на увазі рідну фракцію "Слуга народу", повідомляє 24 канал.

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Сьогодні фракція "Голос України" буде безперечно голосувати за цей законопроєкт і закликає всіх його підтримати! Дякую,

– сказав Веніславський.

Друга віцеспікер Ради Олена Кондратюк, яка саме вела засідання парламенту, навздогін Веніславському додала: "Дякую, думаю все ж іншу назву фракція має".

Обмовку Веніславського помітили й користувачі соцмереж.

Зауважимо, що Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт №4460-д. Він передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. Також законопроєкт пропонує збільшити поріг кримінальної відповідальності за такі дії. Більше про те, що передбачає законопроєкт – тут.



До того, як КСУ ухвалив рішення про скасування відповідальності за неправдиве декларування, чиновникам за брехню у деклараціях загрожувала в'язниця або ж понад 500 тисяч гривень штрафу.