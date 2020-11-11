У найбільшій фракції парламенту "Слуга народу" на COVID-19 захворіли відразу 17 нардепів. Ввечері 11 листопада стало відомо про те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла про хворих однопартійців. Про це вона повідомила в ефірі Апостроф TV.

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Нардепи хворіють масово

За її словами, народні депутати хворіють масово.

В нас зараз у фракції 17 хворих на COVID-19 депутатів. Щодня ця цифра змінюється: з'являються нові позитивні тести чи хтось одужує,

– зазначила Кравчук.

Зауважимо, що 11 листопада Кабмін схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли в попередньому карантинному періоді на помаранчевому рівні.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні? Станом на 11 листопада 2020 року загальна кількість інфікованих в країні становить 489 808. З них одужали – 221 459 людей, втім 8 947 померли під час перебігу хвороби. 259 402 мешканців України продовжують лікуватись від коронавірусу. Станом на 11 листопада 2020 року загальна кількість інфікованих в країні становить 489 808. З них одужали – 221 459 людей, втім 8 947 померли під час перебігу хвороби. 259 402 мешканців України продовжують лікуватись від коронавірусу.

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