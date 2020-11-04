Відразу 19 "слуг" хворіють на коронавірус: що відомо
Монобільшість підкосив коронавірус: відразу 19 нардепів найбільшої фракції парламенту "Слуга народу" захворіли на COVID-19. Останніми про своє нездужання повідомили "слуги" Ясько та Завітневич.
Точної інформації про те, скільки нардепів вже загалом інфікувалися коронавірусом, поки немає. Про хворих однопартійців на брифінгу під будівлею Конституційного Суду розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Укрінформ.
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У нас станом на зараз 19 COVID-захворювань тільки в нашій фракції,
– уточнив Арахамія.
Зауважимо, що напередодні стало відомо про коронавірус у 2 "слуг" – глави української делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько та в Олександра Завітневича.
Чи були ці парламентарі на закритому засіданні фракції за участю президента, прем’єра та кількох міністрів 2 листопада – невідомо.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?В Україні вже виявили 420 617 інфікованих COVID-19 від початку пандемії. З них – 176 404 людей вже одужали, а 7 731 хворий помер від ускладнень, спровокованих інфекцією.
За попередню добу додалось ще 9 524 нових інфікованих коронавірусом.
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- 19 жовтня спікер Дмитро Разумков розповів, що COVID-19 підхопили щонайменше 60 парламентарів. Звісно, з того часу кількість інфікованих нардепів значно зросла.
- Серед відомих прізвищ інфікувалися лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керівник "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Усі вже одужали та повернулися до роботи.
- Крім того, позитивні тести на COVID-19 здали позафракційна нардепка Ганна Скороход, "слуги народу" Роман Грищук, Данило Гетманцев і Жан Беленюк, а також очільниця партії "Голос" Кіра Рудик.
- Першим депутатом, який захворів на коронавірус, був член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов. Це відбулося ще на початку пандемії в березні 2020 року.
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