Монобільшість підкосив коронавірус: відразу 19 нардепів найбільшої фракції парламенту "Слуга народу" захворіли на COVID-19. Останніми про своє нездужання повідомили "слуги" Ясько та Завітневич.

Точної інформації про те, скільки нардепів вже загалом інфікувалися коронавірусом, поки немає. Про хворих однопартійців на брифінгу під будівлею Конституційного Суду розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Укрінформ.

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У нас станом на зараз 19 COVID-захворювань тільки в нашій фракції,

– уточнив Арахамія.

Зауважимо, що напередодні стало відомо про коронавірус у 2 "слуг" – глави української делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько та в Олександра Завітневича.

Чи були ці парламентарі на закритому засіданні фракції за участю президента, прем’єра та кількох міністрів 2 листопада – невідомо.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні вже виявили 420 617 інфікованих COVID-19 від початку пандемії. З них – 176 404 людей вже одужали, а 7 731 хворий помер від ускладнень, спровокованих інфекцією.



За попередню добу додалось ще 9 524 нових інфікованих коронавірусом. В Україні вже виявили 420 617 інфікованих COVID-19 від початку пандемії. З них – 176 404 людей вже одужали, а 7 731 хворий помер від ускладнень, спровокованих інфекцією.За попередню добу додалось ще 9 524 нових інфікованих коронавірусом.

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