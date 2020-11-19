Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря братиме участь у конкурсі на посаду судді КСУ. Боротиметься вона за місце за квотою Верховної Ради.

У лавах суддів Конституційного Суду України є вакантне місце. За нього хоче позмагатися "слуга народу", заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря, повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також Новий конкурс на посаду судді КСУ: що оголосив комітет Ради

Бажання взяти участь у конкурсі у мене є. Я буду подавати свою кандидатуру. Думаю, що зроблю це найближчим часом,

– розповіла Совгиря.

Раніше про намір висунути Совгирю як кандидатку від "Слуги народу" говорив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, а також представник президента в КСУ Федір Веніславський.

За словами Веніславського, якщо Совгиря подасть свою кандидатуру – фракція підтримає це. Крім того, представник президента в КСУ додав, що знає ще щонайменше 2 "слуг народу", які не проти поборотися за крісло судді Конституційного Суду.

Конкурс на посаду судді КСУ: що відомо