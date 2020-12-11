Нардепи від "Слуги народу" та партії "За майбутнє" отримали безкоштовні приміщення у бізнес-центрі Millenium, який пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Раніше там був розташований і офіс самого олігарха.

Приміщення нардепи використовують як громадські приймальні. Про це мовиться у розслідуванні журналістів програми "Схеми".

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Безкоштовні офіси для нарпепів у Millenium Коломойський назвав збігом обставин.

Однак юристи вже заявили, що ці "подарунки" для нардепів можуть бути порушенням закону "Про запобігання корупції". Політики отримали ці офіси не на загальних підставах, адже інші клієнти бізнес-центру платять за оренду.

Безкоштовні офіси отримали

Олександр Дубінський – "Слуга народу";

Олександр Куницький – "Слуга народу";

Ольга Василевська-Смаглюк – "Слуга народу";

Ігор Палиця – "За майбутнє";

Ірина Констанкевич – "За майбутнє";

Тарас Батенко – "За майбутнє";

Руслан Требушкін – позафракційний депутат.

"Слуги народу" безкоштовно отримали офіси у Millenium / "Схеми"

"Слуги народу" безкоштовно отримали офіси у Millenium / "Схеми"

Слуги народу" безкоштовно отримали офіси у Millenium / "Схеми"

Член громадської ради при НАЗК Андрій Білецький заявив, що "такі дії народного депутата можуть трактуватися як порушення обмежень щодо отримання подарунку".

У цьому випадку ми можемо спостерігати, що депутат, навіть якщо на безоплатній основі, набув у тимчасове користування офісну будівлю, яку інші люди, інші пересічні громадяни України не можуть отримати за тими самими умовами,

– наголосив Білецький.

Зверніть увагу! Через скасування антикорупційної реформи в Україні НАЗК не може встановити факт порушення.