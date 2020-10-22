Нардепи зі "Слуги народу" вже перебувають на Донбасі. Свій візит туди вони анонсували кілька днів тому, а вже вранці 21 жовтня відправились у регіон. Парламентарі вирішили відчути на власній шкурі атмосферу та реалії життя військових, відтак, заночували у землянках і бункерах.

Про це розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі Pavlovsky News. Нардеп також записав відео з передової.

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За словами Арахамії, "слуги" не хотіли, аби в них були якісь особливі привілеї.

Вони могли відчути повноту тієї атмосфери і тих реалій, з якими стикаються військові. Депутати побували на позиціях нашої армії. Багатьом відкрилися очі на те, що відбувається,

– розповів він.

Також Арахамія додав, що "слуги" обговорювали з військовими і місцевим населенням мирні ініціативи Зеленського.

"В опитаних була різна реакція. Після поїздки все почуте зведуть в один документ і вже на комітеті нацбезпеки і оборони це будуть реалізовувати у вигляді конкретних законодавчих ініціатив", – підсумував він.

"Слуги" на Донбасі: відео

Що відомо про поїздку "слуг" на Донбас: