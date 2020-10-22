Ночували в землянках і бункерах: "слуги народу" показали свою атмосферну поїздку на Донбас
Нардепи зі "Слуги народу" вже перебувають на Донбасі. Свій візит туди вони анонсували кілька днів тому, а вже вранці 21 жовтня відправились у регіон. Парламентарі вирішили відчути на власній шкурі атмосферу та реалії життя військових, відтак, заночували у землянках і бункерах.
Про це розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі Pavlovsky News. Нардеп також записав відео з передової.
До теми Поїздка "слуг народу" на Донбас: експерт оцінив, чи є це піар-акцією
За словами Арахамії, "слуги" не хотіли, аби в них були якісь особливі привілеї.
Вони могли відчути повноту тієї атмосфери і тих реалій, з якими стикаються військові. Депутати побували на позиціях нашої армії. Багатьом відкрилися очі на те, що відбувається,
– розповів він.
Також Арахамія додав, що "слуги" обговорювали з військовими і місцевим населенням мирні ініціативи Зеленського.
"В опитаних була різна реакція. Після поїздки все почуте зведуть в один документ і вже на комітеті нацбезпеки і оборони це будуть реалізовувати у вигляді конкретних законодавчих ініціатив", – підсумував він.
"Слуги" на Донбасі: відео
Що відомо про поїздку "слуг" на Донбас:
- Президент України 20 жовтня під час виступу в Раді анонсував поїздку депутатів від монобільшості на Донбас. Він наголосив, що нардепи зможуть поспілкуватися з військовими й місцевими жителями та почути про реальну ситуацію там від них, а не з соціальних мереж.
- 21 жовтня зранку понад 100 "слуг народу" відправились з робочим візитом в зону проведення ООС.
- Депутати по приїзду розділилися на групи по 10 – 12 людей та вирушили до конкретних бригад. Тривалість поїздки – 2 дні.