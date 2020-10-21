Депутати партії "Слуга народу" вранці 21 жовтня відправились на Донбас. Зону ООС мають відвідати більше ніж 100 парламентарів.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук на своїй сторінці у фейсбук. Вона написала: "Гендерна квота збережена. Їдемо з колегами із "Слуга народу" на Донбас".

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По приїзду, депутати розділяться на групи по 10 – 12 людей та вирушать до конкретних бригад. Ця поїздка триватиме 2 дні. За цей час вони планують поспілкуватися з військовослужбовцями та цивільними. У політсилі зазначають – це робочий візит.

Відповідне фото з вокзалу також опублікував депутат Руслан Горбенко та зазначив: "Знову на рідну землю. Тепер з фракцією. І хто б що не казав, що це "не ефективно", "це ж під вибори".

До слова, 20 жовтня цю поїздку депутатів монобільшості Володимир Зеленський анонсував під час послання у Верховній Раді.

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