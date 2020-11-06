Журналісти програми "Схеми" помітили, що низка народних депутатів "прописали" свої приймальні в доволі незвичних місцях – наприклад, в офісі Ігоря Коломойського, квартирі його бізнес-партнера Тімура Міндіча або ж за адресою пов'язаних фірм.

Журналісти вирішили перевірити, чи справді приймальня нардепа – це місце, де громадянину допоможуть розв'язати проблему, чи це лише умовний щит, який захищає приміщення від можливого інтересу правоохоронців. Про це – у розслідуванні "Схем".

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Аби з'ясувати це, журналісти програми "Схеми" вирішили зосередитись на тижні, починаючи з 21 жовтня. Саме тоді за планом у депутатів була передбачена робота з виборцями.

"Слуги народу"

►Журналісти звернули увагу на "слугу народу" Ольгу Василевську-Смаглюк. На офіційному сайті Ради вказаний на її прохання перелік приймалень. Усього в Смаглюк їх 7, 6 із яких – у Київській області. Поруч із кожною адресою вказано години прийому та телефони приймалень.

Сьома приймальня розташована в центрі Києва – на вулиці Володимирській, 12. Це – адреса бізнес-центру "Міленіум". У цій будівлі у Василевської-Смаглюк приймальнями значаться 9 офісів та 2 частини холу на різних поверхах. Проте контактних даних поруч з адресою – немає.

Саме туди й вирушили "Схеми". Однак із розмови з охоронцем бізнес-центру "Міленіум" з'яcувалося, що потрапити туди не просто. Чому приймальня є, а записатися не виходить – журналісти запитали у самої депутатки.



Журналісти поспілкувалися з депутаткою Василевською-Смаглюк / Фото "Схеми"

Василевська-Смаглюк запевнила, що приймальня працює за попереднім записом. А на питання журналістів, куди ж дзвонити, якщо номер телефону на сайті не вказаний, вона відповіла, що є – на її сторінці на сайті Ради.

Виявилося, що депутатка мала на увазі номер, вказаний на сайті Ради як контактний. Вона сама ж туди в присутності журналістів зателефонувала, для наочності. Після цієї розмови журналісти повернулися до редакції і знову спробували записатися на прийом на Володимирську, 12.

"Схеми" зателефонували за телефоном, вказаним на сайті Ради. Проте саме туди записатися знову не вдалось. Їм пояснили, що потрапити у будівлю під час пандемії COVID-19 не можна. Цікаво, що коли журналісти особисто навідалися туди, про жодні обмеження їм не повідомили.

Зверніть увагу! У бізнес-центрі "Міленіум" розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського та ще низка офісів з орбіти неформальної групи "Приват". Неодноразово "Схеми" помічали там олігарха разом із його бізнес-партнерами.



Сама будівля офісного центру належить компанії ПрАТ "Фінансово-будівельна компанія "Глобал Естейтс", яка пов'язана з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Але приймальні в "Міленіумі" має не тільки Василевська-Смаглюк, а й щонайменше 6 її колег по парламенту. Позафракційних, "слуг народу" та членів депутатської групи "За майбутнє", яку пов'язують з Коломойським.

► Наприклад, Олександр Куницький – депутат від "Слуги народу" і фігурант розслідування "Схем" про лобіювання через мандат інтересів бізнесу, пов'язаного з електрокарами. Він зареєстрував на Володимирській, 12 приймальню у 6 офісах та в частині холу.

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► Ще один "Слуга народу", Олександр Дубінський, має у бізнес-центрі "Міленіум" приймальні у 13 офісах та ще 3 частинах холу на різних поверхах.

Цікаво! Дубінський зареєстрував свою іншу громадську приймальню не просто в офісі, а у квартирі, яка належить бізнес-партнеру олігарха Коломойського – Тімуру Міндічу.

"За майбутнє" та позафракційні

► Приймальня депутатки від групи "За майбутнє" Ірини Констанкевич, згідно із даними сайту Верховної Ради, займає увесь 9 поверх. Той самий поверх використовує як приймальню колега Констанкевич по депутатській групі – Тарас Батенко.

► Позафракційний Руслан Требушкін вказав усю будівлю на Володимирській, 12 як одну із своїх приймалень – без жодної конкретики. При цьому задекларував безоплатне користування офісом на 62 квадратних метри, наданим фірмою-власницею бізнес-центру "Міленіум".

► Зрештою Ігор Палиця, лідер партії "За майбутнє" та давній бізнес-партнер та соратник Коломойського, зазначив своєю депутатською приймальнею увесь 5 поверх "Міленіуму". Утім, телефонів також не вказав.

"Схеми" вирішили зв'язатися за допомогою контактних даних, окремо зазначених на сайті Ради. Але на дзвінки так ніхто і не відповів.



Депутати, які зареєстрували громадські приймальні у "Міленіумі" / Ілюстрація "Схем"

Журналісти зустріли Палицю біля Ради та запитали, ому немає номерів його приймальні у бізнес-центрі і чи справді він приймає там громадян.

Там не цілий 5 поверх, в мене там 5 кабінети. Там навіть квадратура приміщень чітко визначена. Я часто там зустрічаюся з людьми, вони мені пишуть,

– запевнив Палиця журналістів.

У своїй декларації за 2019 рік він зазначив, що безкоштовно використовує майже 320 квадратних метрів офісної площі – від фірми, яка володіє "Міленіумом".

Що показав експеримент "Схем"

Журналісти УП та аналітики громадського руху ЧЕСНО відносили вищезгаданих депутатів до груп впливу Коломойського. Виходить, що одразу кілька депутатів, яких пов'язують з олігархом, розмістили свої приймальні у "Міленіумі", який є "хабом" для Коломойського та його бізнес-партнерів.



УП відносило вищезгаданих депутатів до груп впливу Коломойського / Ілюстрація "Схем"

При чому, одні обранці реєструють тут із десяток приймалень, другі – обирають увесь поверх, а інші взагалі вказують цілу будівлю, не залишаючи при цьому прямих контактних телефонів та електронної пошти.

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При цьому, тільки Палиця та Требушкін, вказали у своїх деклараціях користування офісами бізнес-центру, на безоплатній основі. У решти обранців інформація про це відсутня. А експеримент "Схем" довів, що й фізичне потрапляння туди на прийом становить для громадянина певні труднощі.

Чи передбачена за це якась відповідальність? І взагалі – для чого депутати можуть реєструвати за певним приміщенням статус приймальні, якщо не проводять там зустрічей із виборцями – дивіться у відео.