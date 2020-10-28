На офіційному Телеграм-каналі партії "Слуга Народу" оприлюднили результати паралельного підрахунку голосів з 80% дільниць по всій країні.

За його результатами партія бере найбільшу кількість мандатів в обласних та районних радах. У Кривому Розі, Полтаві та Ужгороді кандидати на посади міських голів готуються до другого туру.

Згідно з даними паралельного підрахунку голосів, партія отримує наступні результати: до обласних рад проходять 19% від всіх депутатів – 307 мандатів; в районні ради 17% – 910 мандатів. У громадах 206 голів обрані від "Слуги Народу", це 15 відсотків від кількості загалом по країні (всього 1398 громад). Таким чином партія отримує найбільшу кількість місць у районних та обласних радах, а також голів ОТГ по всій країні.

Також на офіційному каналі "Слуг" оприлюднили кандидатів на посади міських голів, які готуються до боротьби у другому турі. Кожен із них має чітку стратегію розвитку цілого регіону на ближчі роки: як зробити справді сучасні та комфортні умови життя людей.

Сергій Іващенко (Полтава) – підприємець. Співвласник будівельної компанії "Полтавамонолітбуд". Президент спортивного клубу "Полтава". Учасник громадської спілки "Полтавська асоціація бізнесу".

Дмитро Шевчик (Кривий Ріг) – генеральний директор ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат". Депутат Дніпропетровської обласної ради. Займається громадською діяльністю, розвиває важливі для міста та держави проєкти.

Віктор Щадей (Ужгород) – громадський діяч, радник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, депутат Ужгородської міської ради. Засновник і головний редактор газети "Місцевий час". Засновник Закарпатського центру підтримки ОСББ. Голова ГО "Карпатський дім".

Нагадуємо, що чергові місцеві виборі відбулись 25 жовтня. Другі тури виборів відбудуться не пізніше, як через 3 тижні (21 день) після оприлюднення остаточних результатів підрахунку голосів. Сам підрахунок мають провести до 6 листопада включно.