Низка нардепів 3 грудня на засіданні Верховної Ради влаштували фотосесію з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. Це так просто їм не минулося, бо народні обранці отримали словесної прочуханки від голови парламенту Дмитра Разумкова. Проте політики продовжили свою справу і 4 грудня.

Робили фоточки

Зробити фото з Криклієм забажали депутати від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Олександр Скічко, Юрій Корявченков та інші. Про це повідомляє 24 канал.

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А давайте ми вже залишимо фотозону і підемо працювати, шановні колеги,

– зробив їм зауваження Разумков.

Він також звернувся особисто до Криклія.

"І пан міністр – так само! Владиславе Артуровичу, до побачення. Гарного вам дня, успіхів, нових досягнень", – сказав спікер парламенту.

Дивіться відео як Разумков насварив нардепів і міністра в Раді:

Знімали відосікі

Схожу витівку "слуги народу" скоїли в сесійній залі і 4 грудня. Так, у момент, коли віцеспікер парламенту Олена Кондратюк зачитувала депутатські запити, "слуга" Олександр Качура стояв поряд з президією і знімав засідання на відео. Ймовірно, при цьому коментував засідання.

Пане Олександре Качура, я Вам не заважаю? Олександр Качура! Я Вам не заважаю?

– звернулася віцесспікер до нардепа.

Качура на це відповів: "Дякую" та продовжив знімати відео.

"Прошу", – обурено відповіла Кондратюк.

Дивіться відео як Кондратюк насварила Качуру в Раді:

Які зауваження в Раді робили нардепам раніше

У лютому 2020 року Разумков зробив зауваження нардепам за те, що ті їдять просто у сесійній залі та займаються своїми справами у смартфонах.

А в квітні того ж року Разумков "насварив" нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка за "непарламентський" вислів. Так, Гончаренко звернувся до спікера зі словами "ей!", за що отримав миттєву відповідь від Разумкова.

Вибачте, "ей!" – це не парламентський вислів. Олексію Олексійовичу Гончаренко, якщо у Вас є питання обговорення, ви можете про це сказати, дякую!

– сказав голова Ради.

Він додав, що "так краще чують і поважливо ставляться".

Після цього нардепи від ЄС закликали Разумкова не принижувати честь і гідність народних обранців.

Чим ще займалися нардепи в Раді, окрім роботи