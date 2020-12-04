"Слуги народу" другий день поспіль знімають фоточки і відосікі в Раді: відео
Низка нардепів 3 грудня на засіданні Верховної Ради влаштували фотосесію з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. Це так просто їм не минулося, бо народні обранці отримали словесної прочуханки від голови парламенту Дмитра Разумкова. Проте політики продовжили свою справу і 4 грудня.
Робили фоточки
Зробити фото з Криклієм забажали депутати від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Олександр Скічко, Юрій Корявченков та інші. Про це повідомляє 24 канал.
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А давайте ми вже залишимо фотозону і підемо працювати, шановні колеги,
– зробив їм зауваження Разумков.
Він також звернувся особисто до Криклія.
"І пан міністр – так само! Владиславе Артуровичу, до побачення. Гарного вам дня, успіхів, нових досягнень", – сказав спікер парламенту.
Дивіться відео як Разумков насварив нардепів і міністра в Раді:
Знімали відосікі
Схожу витівку "слуги народу" скоїли в сесійній залі і 4 грудня. Так, у момент, коли віцеспікер парламенту Олена Кондратюк зачитувала депутатські запити, "слуга" Олександр Качура стояв поряд з президією і знімав засідання на відео. Ймовірно, при цьому коментував засідання.
Пане Олександре Качура, я Вам не заважаю? Олександр Качура! Я Вам не заважаю?
– звернулася віцесспікер до нардепа.
Качура на це відповів: "Дякую" та продовжив знімати відео.
"Прошу", – обурено відповіла Кондратюк.
Дивіться відео як Кондратюк насварила Качуру в Раді:
Які зауваження в Раді робили нардепам раніше
У лютому 2020 року Разумков зробив зауваження нардепам за те, що ті їдять просто у сесійній залі та займаються своїми справами у смартфонах.
А в квітні того ж року Разумков "насварив" нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка за "непарламентський" вислів. Так, Гончаренко звернувся до спікера зі словами "ей!", за що отримав миттєву відповідь від Разумкова.
Вибачте, "ей!" – це не парламентський вислів. Олексію Олексійовичу Гончаренко, якщо у Вас є питання обговорення, ви можете про це сказати, дякую!
– сказав голова Ради.
Він додав, що "так краще чують і поважливо ставляться".
Після цього нардепи від ЄС закликали Разумкова не принижувати честь і гідність народних обранців.
Чим ще займалися нардепи в Раді, окрім роботи
- Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський обідав і ходив зі своїм лоточком по сесійній залі;
- Його колега по фракції Олександр Кабанов дивився серіал;
- Ще один "слуга народу" Жан Беленюк спав;
- Нестор Шуфрич з ОПЗЖ ходив із заклеєним чорною стрічкою ротом.
- Ілля Кива з ОПЗЖ вів численні телефонні листування, мацав себе за інтимні місця, ходив у масці Джокера, обіцяв з’їсти іншого парламентаря тощо.
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