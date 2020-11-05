Кандидат від "Слуги народу" Сергій Алєксєйченко став депутатом Новомосковської міськради, що на Дніпропетровщині. Раніше політика спіймали, ймовірно, за курінням марихуани.

Алєксєйченко і раніше працював у міськраді. Про обрання чоловіка депутатом повідомили на офіційному сайті міськради.

До теми Кандидата від "Слуги народу" спіймали за курінням марихуани: відео

Скандал навколо Алєксєйченка та марихуани: коротко

На початку жовтня у мережі поширили відео, як Алєксєйченко з другом курить марихуану із саморобного пристрою.

Крім коноплі, чоловіки вживали ігристе вино.

Журналісти 24 каналу наналу намагались зв'язатись із штабом "Слуги народу" у Новомосковську, однак відповіді так і не отримали.

Хто такий Сергій Алєксєйченко? Відомо, що чоловік родом з Кривого Рогу. Раніше був заступником міського голови Новомосковська. За результатами місцевих виборів, його обрали депутатом міськради від "Слуги народу".

Алєксєйченка спіймали за курінням марихуани, дивіться відео: