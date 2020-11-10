Антикорупційний комітет Ради розблокував розгляд законопроєктів щодо повернення НАЗК повноважень, скасованих Конституційним судом. У "Слузі народу" вважають, що один з них, зареєстрований Дмитром Разумковим, варто ухвалити якнайшвидше та без другого читання.

Про те, чи є зауваження до законопроєкту Разумкова – у прямому ефірі 24 каналу розповіла Галина Янченко, нардепка фракції "Слуга народу".

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За її словами, найкраще рішення – ухвалити цей законопроєкт за основу та в цілому, а вже потім вносити певні коригування. Мовляв, це нагальне питання, яке потрібно швидко закрити. Адже документ хоч і короткий та технічний, проте дуже політично важливий.

В цьому законопроєкті ми даємо Кабміну 2 місяці, аби вони підготували пропозиції, як змінювати антикорупційне законодавство, як його підлаштовувати під Конституцію,

– пояснила Янченко.

Вона також пояснила, чим може загрожувати розтягування розгляду законопроєкту на 2 читання. А саме тим, що деякі політичні сили – скоріш за все ті, які подали конституційне подання, – можуть банально заблокувати і цей законопроєкт, і роботу Ради в цілому, подавши тисячі правок.

"На жаль, вже спостерігали в парламенті такі прецеденти. Зокрема – коли депутати намагалися подавати кому чи перестановку слів як окрему правку", – наголосила депутатка.

Про нових суддів в КСУ

Зауважимо, що Рада повинна делегувати 2 суддів до КСУ. Напередодні конкурс на одну посаду, депутати не підтримали жодну з 4 кандидатур. Натомість за іншу – взагалі не встигли проголосувати.

Янченко пояснила, що наразі є 3 вакантних посади в Конституційному Суді – 2 за квотою Ради та 1 за квотою З'їзду суддів. Тож вона закликала суддів, аби вони не зволікали та призначили кандидата.

Що варто знати про законопроєкт Разумкова

Спікер парламенту Дмитро Разумков у своєму законопроєкті запропонував відновити права НАЗК, скасовані Конституційним Судом.

Комітет відхилив законопроєкт альтернативний законопроєкт Олександра Дубінського щодо повернення повноважень НАЗК.

Тепер законопроєкт Разумкова можуть розглядати у залі. Однак експерти кажуть, що цей документ не вирішує низку питань.

Янченко прокоментувала законопроєкт Разумкова: дивіться відео 24 каналу