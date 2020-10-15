Чисельність української армії варто скоротити, і більше грошей виділити на її переозброєння та інновації. У такий спосіб спроможності ЗСУ зростатимуть.

Такі міркування очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія висловив 14 жовтня, у День захисника України, в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

Зверніть увагу Коли в ЗСУ відмовляться від призову й строкової служби: думка Хомчака

Нам треба хоча б вести розмови й розрахунки щодо можливого скорочення чисельності або збільшення бюджету (ЗСУ – 24 канал). Але ми розуміємо, що бюджет – це така цифра, якої завжди не вистачає,

– сказав депутат.

Він пояснив, що в України немає достатньо грошей на переозброєння армії, придбання нових технологій тощо. Тож треба "зменшувати бюджет проїдання і збільшувати бюджет на розвиток та інновації".

Тоді спроможність нашої армії буде зростати. А це – те, що там треба, аби стримувати військову агресію з боку Російської Федерації й будь-яких інших потенційних ворогів,

– підсумував Давид Арахамія.

Думка Давида Арахамії щодо чисельності та забезпечення ЗСУ є важливою, адже він не лише очільник пропрезидентської фракції у ВРУ, а й член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

До слова, голова цього парламентського комітету Олександр Завітневич розповів про своє бачення ЗСУ у недалекій перспективі: якою повинна бути українська армія майбутнього.

Наразі Збройні сили України за офіційними даними налічують 246 тисяч 689 людей (станом на серпень 2020 року). З них військовослужбовців – 194 тисяч 276, строковиків 18 тисяч 335, а військових в ООС – 40 тисяч 104.

Читайте також П'ять військових підрозділів отримали почесні найменування: указ президента