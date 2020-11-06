Верховна Рада не обрала нових суддів Конституційного суду. Депутати провалили голосування за 4 кандидатів на одну вакантну позицію. А за двох інших на другу вакантну позицію – не голосувала.

Рада розглядала конкурс, де кандидат від "Слуги народу" Михайло Буроменський відмовився балотуватися. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Федір Веніславський, представник президента в КСУ.

Важливо Рада хоче призначити ще 2 суддів у КСУ: юристка назвала серйозні ризики

Він пояснив, що Рада за регламентом розглянула це питання і жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів. Тому призначено повторний конкурс на одну вакантну посаду, який може відбутися протягом щонайбільше 40 днів.

Довідка. Згідно з рейтинговим голосуванням, найбільше голосів (154) отримав Юрій Павленко, кандидат від ОПЗЖ. Але при повторному голосуванні його підтримали лише 100 депутатів.

Натомість другий конкурс депутати не встигли розглянути фізично, оскільки завершився час, відведений регламентом. На думку Веніславського, Рада розгляне відповідне питання вже на одному з найближчих пленарних засідань.

Про мету призначення суддів

"Наші колеги з опозиційних партій заявляли, що це (призначати нових суддів у КСУ – 24 канал) не логічно. Абсолютно логічно. Якщо подивитися на реакцію наших міжнародних партнерів, то всі закликають оновити цей суд, оновити його якісний склад", – зауважив Веніславський.

Призначати нову людину в Конституційний Суд України – це один з найлегітимніших кроків, аби оновити його,

– запевнив представник президента в КСУ.

І підкреслив, порядок денний Ради не варто пов'язувати з мирними ініціативами на Донбасі. Мовляв, КСУ не може давати висновків щодо законопроєктів, які не мають на меті зміну Конституції. Він вважає, що це вигадки тих, хто намагається вкотре звинуватити владу в зраді.

Про заблокування роботи КСУ

Зауважимо, що напередодні 4 суддів Конституційного Суду тимчасово відмовилися від участі у його роботі. А саме ті, хто проголосував проти рішення щодо антикорупційного законодавства – Сергій Головатий, Олег Первомайський, Віктор Колесник і Василь Лемак.

Вони заявили, що через надмірну політизацію ситуації навколо КСУ розглядати питання наразі недоречно. Адже прогнозувати наслідки будь-яких рішень КСУ в таких екстраординарних умовах – абсолютно неправильно,

– додав він.

Веніславський наголосив, що ці судді не склали свої повноваження. Вони просто наразі не беруть участі в засіданнях КСУ щодо розгляду тих питань, які можуть мат неоднозначний суспільний, політичний та юридичний резонанс.

Скандал навколо КСУ: основне

Своїм рішенням Конституційний Суд України скасував електронне декларування, закрив відповідні реєстри та паралізував роботу НАЗК та усіх антикорупційних органів.

Через це президент Зеленський скликав екстрене закрите засідання РНБО. Вввечері 29 жовтня НАЗК повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій після відповідного розпорядження Кабміну.

Глава держави подав до Ради законопроєкт про розпуск суддів КСУ, його поки ще навіть не розглянув парламентський комітет. Парламентарі та експерти відреагували на ініціативу неоднозначно.

Більше про скандал навколо Конституційного Суду України – читайте за посиланням.

Коментар Веніславського про голосування у Раді: дивіться відео 24 каналу