У "Слузі народу" пояснили, для чого їхні депутати їдуть на Донбас
Приблизно 120 депутатів від "Слуги народу" 21 жовтня відвідають Донбас, про це у Раді заявивив президент Володимир Зеленський. Для чого народні обранці їдуть на передову – читайте далі.
Протягом останніх 1,5 років Донбас відвідували президенти інших країн, представники димпломатичних місій. Тож це повинні зробити й народні депутати України, зауважила в ефірі 24 каналу "слуга народу" Євгенія Кравчук.
До теми Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої основні пріоритети, – Зеленський
Адже вони згодом ухвалюватимуть закони, які стосуватимуться безпосередньо вирішення конфлікту, деокупації та реітенграції Донбасу. Саме тому важливо, аби депутати поспілкувалися з військовими та місцевими мешканцями.
Багато з них насправді були багато разів на Донбасі. Але важливо поїхати саме тоді, коли у нас перемир'я, коли вже понал 80 днів немає бойових дій,
– пояснила Кравчук.
За її словами, політики також зможуть відповісти на питання українських захисників та місцевих жителів. Зокрема – про те, чим займатиметься далі Рада. Адже до кінця року потрібно або продовжити дію чинного закону про спецільний статус окремих районів Донбасу, або готувати новий.