Приблизно 120 депутатів від "Слуги народу" 21 жовтня відвідають Донбас, про це у Раді заявивив президент Володимир Зеленський. Для чого народні обранці їдуть на передову – читайте далі.

Протягом останніх 1,5 років Донбас відвідували президенти інших країн, представники димпломатичних місій. Тож це повинні зробити й народні депутати України, зауважила в ефірі 24 каналу "слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Адже вони згодом ухвалюватимуть закони, які стосуватимуться безпосередньо вирішення конфлікту, деокупації та реітенграції Донбасу. Саме тому важливо, аби депутати поспілкувалися з військовими та місцевими мешканцями.

Багато з них насправді були багато разів на Донбасі. Але важливо поїхати саме тоді, коли у нас перемир'я, коли вже понал 80 днів немає бойових дій,

– пояснила Кравчук.

За її словами, політики також зможуть відповісти на питання українських захисників та місцевих жителів. Зокрема – про те, чим займатиметься далі Рада. Адже до кінця року потрібно або продовжити дію чинного закону про спецільний статус окремих районів Донбасу, або готувати новий.