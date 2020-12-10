У "Слузі народу" прокоментували чутки про відставку Степанова: що найбільше турбує нардепів
-
Питання відставки глави МОЗ Максима Степанова у фракції "Слуга народу" наразі не обговорювали. Однак до діяльності міністра у нардепів є низка питань.
У МОЗ можливі кадрові зміни. Про це заступниця глави фракції "Слуга народу" Олена Шуляк заявила в інтерв'ю "РБК-Україна".
Актуально У МОЗ кажуть про стабілізацію ситуації з COVID-19, але хочуть тестувати більше людей
І в парламентський годину запитань до уряду, і в групах, і при спілкуванні один з одним, природно, ми обговорюємо питання, які у віданні чинного міністра,
– наголосила Шуляк.
Що ще сказала Шуляк
- У "Слузі народу" не розуміють, чому в Україні досі не розгорнули мобільні госпіталі.
- Президент Володимир Зеленський ще 10 жовтня попросив розглянути таку можливість, однак досі ніхто нічого не зробив.
- Розгортання мобільних госпіталів не вимагає значного фінансування. Однак цей процес потребує менеджерських навичок.
Звільнення Степанова: що відомо
- Чутки про відставку Степанова з'явилися ще наприкінці листопада.
- Низка українських ЗМІ, публікуючи матеріали про можливу заміну очільника МОЗ, посилалися на власні джерела в Офісі Президента.
- Згодом нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк навіть заявляв, що Кабмін вже підписав документ, який розпочне процес звільнення Степанова.
- Спікер Дмитро Разумков наголосив, що не чув про можливу відставку Степанова.
Поділитися новиною