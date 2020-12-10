Питання відставки глави МОЗ Максима Степанова у фракції "Слуга народу" наразі не обговорювали. Однак до діяльності міністра у нардепів є низка питань.

У МОЗ можливі кадрові зміни. Про це заступниця глави фракції "Слуга народу" Олена Шуляк заявила в інтерв'ю "РБК-Україна".

Актуально У МОЗ кажуть про стабілізацію ситуації з COVID-19, але хочуть тестувати більше людей

І в парламентський годину запитань до уряду, і в групах, і при спілкуванні один з одним, природно, ми обговорюємо питання, які у віданні чинного міністра,

– наголосила Шуляк.

Що ще сказала Шуляк

У "Слузі народу" не розуміють, чому в Україні досі не розгорнули мобільні госпіталі.

Президент Володимир Зеленський ще 10 жовтня попросив розглянути таку можливість, однак досі ніхто нічого не зробив.

Розгортання мобільних госпіталів не вимагає значного фінансування. Однак цей процес потребує менеджерських навичок.

Звільнення Степанова: що відомо