Венеціанська комісія оприлюднила висновок у терміновому порядку, адже наразі є питання про швидке відновлення антикорупційного законодавства в Україні. Водночас у парламенті створили групу, яка вже виконала 2 так звані блоки відповідних завдань.

Зокрема, мовиться про відновлення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування – закон був проголосований і перебуває на підписі у президента України. Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря.

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Вона також додала, що так званий другий блок завдань стосувався саме повернення системи електронного декларування. 2 відповідні законопроєкти зареєструвала робоча група, ймовірно, що наступного тижня їх розглянуть в парламенті, сказала Совгиря.

Третім блоком завдань буде реформування Конституційного Суду. Завершилося засідання робочої групи і ми чекаємо оприлюднення другої частини висновку Венеціанської комісії,

– розповіла нардепка.

Щодо брехні в деклараціях, за словами депутатки, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі, це другий за ступенем жорсткості вид відповідальності.

"Обмеження волі стосується строку до 2 років, але це лише відповідальність за подання недостовірної інформації в деклараціях. Однак якщо особа вчинила інший злочин із неправомірного набуття майна, вона несе паралельну і самостійну відповідальність за вчинення відповідного злочину", – розповіла народна депутатка "Слуги народу".

Відповідальність суддів

За словами Ольги Совгирі, наразі необхідною є реакція на дії суддів КСУ під час прийняття скандального рішення. Проте вона наголосила, що очікують не так висновку комісії щодо роботи суддів, як щодо реформування суду – щоб надалі такі ситуації, як зі скандальним рішенням КСУ, були неможливими.

Зверніть увагу! 9 грудня Венеціанська комісія опублікувала термінові висновки щодо ситуації із Конституційним Судом України. У комісії закликали відновити антикорупційне законодавство.

Конституційна криза в Україні: коротко

27 жовтня Конституційний Суд скасував покарання за недостовірне декларування. Відповідним рішенням він обмежив повноваження НАЗК.

Конституційний Суд скасував покарання за недостовірне декларування. Відповідним рішенням він обмежив повноваження НАЗК. Президент Володимир Зеленський назвав рішення суду "спрямованим проти України" та вніс до Ради законопроєкт про розпуск суддів КСУ.

На відповідну ситуацію відреагували і в ЄС – антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.

Спікер парламенту Дмитро Разумков також зареєстрував альтернативний законопроєкт , у якому запропонував відновити права НАЗК, які скасував суд. Детальніше про конституційну кризу читайте тут .



Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу