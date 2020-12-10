У "Слузі народу" прокоментували висновок Венеціанської комісії
Венеціанська комісія оприлюднила висновок у терміновому порядку, адже наразі є питання про швидке відновлення антикорупційного законодавства в Україні. Водночас у парламенті створили групу, яка вже виконала 2 так звані блоки відповідних завдань.
Зокрема, мовиться про відновлення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування – закон був проголосований і перебуває на підписі у президента України. Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря.
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Вона також додала, що так званий другий блок завдань стосувався саме повернення системи електронного декларування. 2 відповідні законопроєкти зареєструвала робоча група, ймовірно, що наступного тижня їх розглянуть в парламенті, сказала Совгиря.
Третім блоком завдань буде реформування Конституційного Суду. Завершилося засідання робочої групи і ми чекаємо оприлюднення другої частини висновку Венеціанської комісії,
– розповіла нардепка.
Щодо брехні в деклараціях, за словами депутатки, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі, це другий за ступенем жорсткості вид відповідальності.
"Обмеження волі стосується строку до 2 років, але це лише відповідальність за подання недостовірної інформації в деклараціях. Однак якщо особа вчинила інший злочин із неправомірного набуття майна, вона несе паралельну і самостійну відповідальність за вчинення відповідного злочину", – розповіла народна депутатка "Слуги народу".
Відповідальність суддів
За словами Ольги Совгирі, наразі необхідною є реакція на дії суддів КСУ під час прийняття скандального рішення. Проте вона наголосила, що очікують не так висновку комісії щодо роботи суддів, як щодо реформування суду – щоб надалі такі ситуації, як зі скандальним рішенням КСУ, були неможливими.
Конституційна криза в Україні: коротко
- 27 жовтня Конституційний Суд скасував покарання за недостовірне декларування. Відповідним рішенням він обмежив повноваження НАЗК.
- Президент Володимир Зеленський назвав рішення суду "спрямованим проти України" та вніс до Ради законопроєкт про розпуск суддів КСУ.
- На відповідну ситуацію відреагували і в ЄС – антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.
- Спікер парламенту Дмитро Разумков також зареєстрував альтернативний законопроєкт, у якому запропонував відновити права НАЗК, які скасував суд. Детальніше про конституційну кризу читайте тут.
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