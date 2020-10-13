У "Слузі народу" пропонують відкласти підвищення "мінімалки"
Підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень можуть відкласти до грудня 2021 року. У "Слузі народу" переконані, що таким чином зменшать податковий тиск на бізнес та вплив на інфляцію.
Бюджет-2021 передбачає підняття мінімальної зарплати, однак його пропонують відтермінувати. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев в інтерв'ю ТСН.
До речі Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум: що закладено у проєкті держбюджету на 2021 рік
Я б відклав це підвищення до 1 грудня 2021 року. Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес,
– сказав Гетманцев.
Чому підвищення "мінімалки" пропонують відкласти
- Гетманцев аргументує свою позицію тим, що переглянути розмір виплат одномоментно – неможливо. Тому влада переглядатиме ці стандарти поступово.
- Крім того, депутат наголошує, що підвищення зарплати може призвести до тінізації економіки, тому що людей почнуть переводити на 0,5 ставки.
- За переконанням Гетманцева, оптимальною сумою для підвищення зарплати є 6 тисяч гривень, а не 6,5 тисяч.
За словами нардепа, до того, як мінімальну зарплату підвищили до 5 тисяч гривень, третина працівників була за межею бідності. Вони заробляли менше, ніж їм було потрібно для виживання. Гетманцев наголосив: щомісяця Мінсоцполітики перераховує прожитковий мінімум. У 2021 році повинні перейти цю мінімальну межу, адже підвищення буде на 9,3%.
Як планували підвищувати "мінімалку"
- З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні зросла до 5 тисяч гривень.
- У держбюджет-2021 закладають ще два етапи підвищення.
- Зокрема, з 1 січня мінімальна зарплата становитиме 6 тисяч гривень, з 1 липня – 6,5 тисячі гривень.