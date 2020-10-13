Підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень можуть відкласти до грудня 2021 року. У "Слузі народу" переконані, що таким чином зменшать податковий тиск на бізнес та вплив на інфляцію.

Бюджет-2021 передбачає підняття мінімальної зарплати, однак його пропонують відтермінувати. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев в інтерв'ю ТСН.

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Я б відклав це підвищення до 1 грудня 2021 року. Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес,

– сказав Гетманцев.

Чому підвищення "мінімалки" пропонують відкласти

Гетманцев аргументує свою позицію тим, що переглянути розмір виплат одномоментно – неможливо. Тому влада переглядатиме ці стандарти поступово.

Крім того, депутат наголошує, що підвищення зарплати може призвести до тінізації економіки, тому що людей почнуть переводити на 0,5 ставки.

За переконанням Гетманцева, оптимальною сумою для підвищення зарплати є 6 тисяч гривень, а не 6,5 тисяч.

За словами нардепа, до того, як мінімальну зарплату підвищили до 5 тисяч гривень, третина працівників була за межею бідності. Вони заробляли менше, ніж їм було потрібно для виживання. Гетманцев наголосив: щомісяця Мінсоцполітики перераховує прожитковий мінімум. У 2021 році повинні перейти цю мінімальну межу, адже підвищення буде на 9,3%.

Як планували підвищувати "мінімалку"