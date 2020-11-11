Через запровадження карантину вихідного дня, окрім ресторанного бізнесу, постраждає і сфера культури. Негативний ефект відчують кінотеатри, театри, музеї, галереї. Як уряд може підтримати цю галузь та що думають в "Слузі народу" – читайте далі.

Напередодні "слуга народу" Євгенія Кравчук разом з міністром культури закликала уряд не запроваджувати карантин вихідного дня. Про це вона розповіла у прямому ефірі 24 каналу.

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Депутатка наголосила, що такі обмеження матимуть негативний вплив на заклади культури – кінотеатри, театри тощо. Як і в сфері громадського харчування, їхній виторг на 50% складається саме зі зборів у суботу та неділю.

"Ба більше, кінотеатри та театри до цього часу були дуже сумлінними виконавцями усіх карантинних обмежень. Там було не більше ніж 50% заповненості, там дотримувалися безпечної дистанції", – підкреслила депутатка.

У вагоні метро, де я щодня їжджу, ніякої соціальної дистанції немає. Поруч сидять люди, ще й з масками під носом. Якраз в театрі та кінозалі дистанція зберігалася,

– наголосила Кравчук.

Й додала, що там завжди міряли температуру при вході. А деякі театри навіть закупили спеціальні капсули для повної дезінфекції, в яку людина заходить і лише після цього потрапляє в зал.

Довідка. 11 листопад Кабмін підтримав введення в Україні "карантину вихідного дня". Нові обмеження діятимуть з 14 – 15 листопада. Що працюватиме, а що ні – читайте тут.

Логіки в такому рішенні немає, – Кравчук

"Це велика проблема, звичайно. Ми будемо вести перемовини з торговою палатою, аби не враховували оренду на вихідні. Але якщо половина виторгу (втрачається – 24 канал), а оренду не платити лише 2 дні – навряд чи це допоможе", – переконана "слуга народу".

Кравчук також пояснила, як уряд може допомогти бізнесу. Зокрема – прем'єр-міністр заявив, що зарплата працівників на час локдауну компенсовуватиметься. Також буде запроваджена пільгова система кредитів під 0%.

Але кредити можуть сплачувати лише ті компанії, які працюють. Є величезна загроза, що за ці 3 тижні, а може й більше, адже ніхто не знає точні терміни, вони просто закриються,

– зауважила депутатка.

Вона додала, що не бачить логіки в запровадженні карантину вихідного дня, натомість бачить несправедливість. Адже 15 та 22 листопада у великих обласних центрах відбудуться другі тури місцевих виборів, деякі з них мільйонники.



"Слуга народу" Євгенія Кравчук / Фото з фейсбук-сторінки депутатки

"Якщо транспорт працює, якщо таки будуть вибори відбуватися, про яке ж тоді розривання ланцюжка поширення коронавірусу ми говоримо", – зауважила "слуга народу",

Кравчук: Краще ввести повний локдаун на 2 тижні

Кравчук зазначила, що епідеміологи рекомендують краще зробити повний локдаун на 2 тижні. До того ж, ресторатори та власники мереж також підтвердили, що так буде краще для них, адже буде чітке планування.

Тобто 2 тижні локдауну, а потім вони працюють. Це краще, ніж невизначеність та половинчасті норми. Подивимося, який буде ефект. Бо що ми можемо оцінити, це кількість позитивних тестів щодня,

– підкреслила вона.

Й додала, що сподівається на сповільнення поширення коронавірусу. Адже кожен локдаун повинен мати якусь мету. Наприклад, аби розгорнути шпиталі, підвести кисень чи збільшити кількість ліжкомісць.

Довідка. Станом на 11 листопада в Україні зафіксовано 489 808 випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладенень, спричинених хворобою, померли 8 947 людей. Водночас 221 459 пацієнтам вдалося одужати.