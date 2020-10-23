У "Слузі народу" оцінюють вартість всенародного опитування президента Володимира Зеленського не більше, ніж у 3 мільйони гривень. Водночас у партії зауважили, що варто звернути увагу не на ціну події, а на підтвердження зібраних даних опитування.

Що кажуть про вартість опитування у "Слузі народу"

Сума опитування не буде надто великою. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" та політтехнолог Микита Потураєв, повідомляє "Лівий берег".

До речі 75 мільйонів тільки на польовий етап, – ОПОРА порахувала вартість опитування Зеленського

Цифра не надто велика. Подібне опитування по всій країні коштує десь під 3 мільйони гривень. Опитування, яке проводитиметься волонтерськими силами, точно не буде дорожчим,

– наголосив нардеп.

Крім того, Потураєв зауважив, що важливіше обговорити подальшу верифікацію зібраних даних. Після опитування варто почати дискусію з цих питань.

Зауважимо, у громадянській мережі ОПОРА озвучували іншу суму вартості опитування. Зокрема, зазначили, що тільки на початковому етапі проведення події обійдеться щонайменше у 75 мільйонів гривень.

До слова, фінансуватиме опитування партія "Слуга народу".

Зверніть увагу! Раніше Зеленський анонсував, що всенародне опитування відбудеться у день виборів, 25 жовтня. Українці зможуть відповісти на 5 додаткових питань.

Біля виборчих дільниць анкети із запитаннями роздаватимуть волонтери.



Запитання із всенародного опитування / Інфографіка 24 каналу