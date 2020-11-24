Володимир Зеленський анонсував грошову підтримку ФОПів та найманих робітників, які постраждали від карантину. У "Слузі народу" схвально оцінили ініціативи президента та розповіли, коли бізнесу чекати допомоги.

Для надання допомоги бізнесу до Верховної Ради мають надійти відповідні законопроєкти. Голова політсили Олександр Корнієнко пояснив, що почати роботу над законопроєктами можна буде з наступного пленарного тижня. Про це він заявив в коментарі "РБК-Україна".

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Корнієнко додав, що пленарний тиждень стартує з 30 листопада. Саме тоді парламентарі зможуть почати роботу над законопроєктом. Він зазначив, що у "Слузі народу" схвально оцінюють ініціативи президента щодо підтримки ФОПів.

Держава має підтримати як тих, хто постраждає в разі запровадження нових карантинних обмежень, так і тих, хто вже постраждав від карантину вихідного дня. Точно говорити про коло отримувачів допомоги можна буде після того, як законопроєкти пройдуть парламент,

– наголосив очільник "Слуги народу".

Він сказав, що після подання законопроєктів главою держави та опрацювання народними депутатами, фінальний варіант документів відбиватиме спільне бачення президента, урядовців і парламентарів.

Як влада збирається допомагати бізнесу

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до парламенту внесуть законопроєкти про допомогу бізнесу та громадянам в умовах карантину.

про допомогу бізнесу та громадянам в умовах карантину. Планується, що підприємці, чий бізнес постраждав під час карантину, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.

під час карантину, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Також передбачать компенсацію підприємцям за збереження робочих місць. Отримати гроші можна буде, зайшовши в додаток "Дія". У ньому необхідно буде ввести персональні дані та номер банківської карти.

за збереження робочих місць. Отримати гроші можна буде, зайшовши в додаток "Дія". У ньому необхідно буде ввести персональні дані та номер банківської карти. За розрахунками, отримати допомогу зможуть близько мільйона громадян.

Після того, як протягом кількох днів дані підприємця перевірять, йому виплатять допомогу.

Глава держави також нагадав, що малий і середній бізнес уже отримав понад 13 мільярдів гривень за програмою кредитів під 5, 7 або 9%.

Що відомо про вплив COVID-19 на бізнес? Вже після першої хвилі карантинних обмежень, яку запровадив уряд у березні 2020 року, чимала частина підприємств не змогли відкритися. Тож, новину про запровадження в Україні карантину вихідного дня, підприємці сприйняли вкрай негативно. Вони побоюються, що карантин може знищити їх бізнес. Найбільш уразливими є середній та малий бізнес, який потребує додаткової підтримки від держави у непрості часи пандемії.

Зверніть увагу! В Україні з 14 лютого запровадили карантин вихідного дня. Більше про це – читайте за посиланням.