Верховна Рада ухвалила закон, мета якого завершити реформу децентралізації. Він має узгодити діяльність місцевих рад вналслідок ліквідації та створення нових районів.

Нардеп фракції "Слуга народу" Віталій Безгін зазначив, що це п'ятий законопроєкт у сфері децентралізацій. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Коли реформу ухвалять

За його словами, завершення реформи децентралізації – це довготривалий процес. Адже реформа – досить масштабна. Він ствердив, що попереду ще кілька кроків:

ухвалити закон про місцеві державні адміністрації, який впровадить суд державного нагляду;

цементувати реформу змінами до Конституції.

Сподіваюсь, з п'ятої спроби нам вдасться внормувати це питання. Ми планували, що перше подання буде у листопаді, але карантин вносить свої корективи, тому наразі важко сказати, чи станеться це у 2020 році чи у 2021,

– наголосив Безгін.

Зазначимо! Верховна Рада 17 листопада схвалила законопроєкт про реорганізацію громад і районів в другому читанні. Його підтримав 301 нардеп.

Чому законопроєкт важливий

На думку нардепа, цей проєкт важливий, адже він є дорожньою картою для нових громад. Тобто фактично після його ухвалення та вже прийнятих і підписаних президентом змін до бюджетного кодексу, громади є повноцінними власниками на територіях.

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