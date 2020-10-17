Керівник фракції "Слуга народу" у ВРУ Давид Арахамія відповів на критику всеукраїнського опитування, ініційованого на 25 жовтня (день голосування на місцевих виборах) Президентом України Володимиром Зеленським. Мовиться про закиди у незаконній агітації.

Арахамія в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 16 жовтня наголосив, пише 24 канал, що партія не є організатором і не фінансує цей захід, тож він не є агітацією у жодному разі. Опитування, мовляв, є лише справою Зеленського.

До теми Тому що він так вирішив, – опитування Зеленського пересварило політиків в ефірі: відео

Партія "Слуга народу" не є організатором опитування, не фінансує опитування, взагалі не є суб'єктом опитування. Мандат на цю всю ініціативу перебуває особисто у президента України,

– сказав Давид Арахамія.

Але й зазначив, що не знає, хто саме буде опитувати людей: "У нас є партійна організація, у нас є ЗеКоманда, це фанати президента... Я не знаю, хто буде стояти під дільницями".

Так Арахамія відповідав на критику з боку політичних опонентів про те, що опитування 25 жовтня, ініційоване Зеленським, незаконне та видається схожим на заборонену в день виборів агітацію.

Нагадаємо, президент вирішив запитати в українців про довічне ув'язнення за корупцію, вільну економічну зону на Донбасі, скорочення кількості нардепів, легалізацію медичного канабісу і Будапештський меморандум.

Дискусія у студії Шустера була дуже гострою, політики мало слухали один одного, хоча багато говорили. У підсумку Арахамія заявив:

"Я особисто у самому факті проведення опитування від президента не бачу жодної політичної агітації. Президент – наш спільний керівник, якого обрала країна, і тому тут немає жодної агітації".

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