Президент Володимир Зеленський може сам профінансувати опитування під час виборів, яке він оголошував раніше. Крім цього, організація опитування обійдеться недорого.

У "Слузі народу" не виключають ймовірність фінансування опитування Зеленським. Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє "Радіо Свобода".

До теми Зеленський назвав ще 3 питання, які будуть на всеукраїнському опитуванні

За словами депутатки, у партії на 99% знають, хто фінансуватиме опитування, а невдовзі про це дізнаються всі. Кравчук зауважила, що ці витрати будуть зазначені в декларації того, хто заплатить і відповідатимуть його легальним доходам.

Скільки коштуватиме опитування

Нардепка наголосила, що організація опитування не буде дорогою.

Там не буде якоїсь великої суми, бо надрукувати 5 мільйонів чорно-білих бюлетенів у вигляді формату А5 – це не є аж такі великі гроші. Сплачувати людям, які будуть здійснювати це опитування, не потрібно, бо це, очевидно, будуть волонтери,

– додала Кравчук.

Крім того, ні партія "Слуга народу", ні фракція за майбутнє опитування не відповідають.