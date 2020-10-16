У "Слузі народу" заявили, що Зеленський може сам профінансувати своє опитування
Президент Володимир Зеленський може сам профінансувати опитування під час виборів, яке він оголошував раніше. Крім цього, організація опитування обійдеться недорого.
У "Слузі народу" не виключають ймовірність фінансування опитування Зеленським. Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє "Радіо Свобода".
До теми Зеленський назвав ще 3 питання, які будуть на всеукраїнському опитуванні
Скільки коштуватиме опитування
Нардепка наголосила, що організація опитування не буде дорогою.
Там не буде якоїсь великої суми, бо надрукувати 5 мільйонів чорно-білих бюлетенів у вигляді формату А5 – це не є аж такі великі гроші. Сплачувати людям, які будуть здійснювати це опитування, не потрібно, бо це, очевидно, будуть волонтери,
– додала Кравчук.
Крім того, ні партія "Слуга народу", ні фракція за майбутнє опитування не відповідають.