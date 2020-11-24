Здорове харчування має включати фрукти – це знає кожен. Нам здається, що продукти цієї групи можна їсти без обмежень. Однак такий підхід викличе проблеми з травною системою, приведе до збільшення ваги і навіть до хвороб.

Ключ до здоров'я не лише у фруктах: як їх поєднувати

Не можна споживати багато фруктів або харчуватися виключно ними. Наприклад, існують фрукторіанці, люди, які включають в свій раціон тільки плоди рослин, харчуються фруктами, ягодами, плодовими овочами. Таке харчування фрукторіанство, обмежувальний різновид вегетаріанства.

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Спочатку це може здатися цікавою ідеєю в харчуванні, адже більшість з нас умовляти не треба, щоб їсти фрукти. Однак слід знати, що вживання лише фруктів може привести до шкідливих наслідків та проблем зі здоров'ям. Така монодієта не забезпечить ваш організм життєво необхідними мінералами, вітамінами, амінокислотами і жирами.

З іншого боку не слід впадати в другу крайність та обмежувати себе в фруктах або включати в раціон тільки банани або яблука. Всі фрукти корисні для здоров'я, варто їсти різноманітні фрукти, але в помірних кількостях. Найкраще збагачувати свій раціон сезонними фруктами. У міжсезоння звертатися до заморожених ягід і фруктів, які зберігають більшу частину поживної цінності.

Наша інфографіка нагадує, як можна додавати фрукти в раціон з більшою користю для здоров'я.



Найкращі способи вживати фрукти / Графіка з фейсбук-сторінки Світлани Фус

Таким чином, немає одного універсального продукту що підходить для всіх, який можна їсти без обмежень.

Ключ до здоров'я – у вашому повноцінному та збалансованому харчуванні.

Джерело: Facebook