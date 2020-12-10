У березні 2020 року в ізоляторі аеропорту Лісабона помер українець Ігор Гоменюк. У вересні португальська прокуратура заявила, що до цього причетні співробітники міграційної служби. Їм висунули звинувачення у вбивстві. Проте жодних вибачень родина загиблого досі не отримала.

За 9 місяців влада Португалії не принесла вибачень

Суд розпочне розглядати справу про вбивство Гоменюка 20 січня. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Очільник Спілки українців в Португалії Павло Садоха наголосив, що за 9 місяців португальська влада так і не спромоглась на вибачення за загибель 40-річного Гоменюка.

Звільнилась голова міграційної служби Португалії

Садоха розповів, що лише через великий резонанс позбулась посади голова міграційної служби Кріштіна Гатоеш.

Раніше вона визнала, що її підлеглі застосовували тортури до затриманих мігрантів. Як виявилося, випадок з Ігорем Гоменюком (застосування сили), був непоодинокий,

– розповів голова Спілки українців в Португалії.

В країні мають намір реструктуризувати міграційну службу. Інспектори більше не матимуть повноважень силовиків.

"Найбільш широка теза, яка звучить у суспільних дискусіях, що за дев'ять місяців після вбивства українця, ніхто з представників уряду Португалії не подзвонив до родини Ігоря Гоменюка і не вибачився за скоєне", – повідомив Павло Садоха.